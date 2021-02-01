迎新春聯揮毫「金牛轉乾坤　幸福滿人間」

中華民國書學會與台北圓山大飯店共同主辦的「辛丑迎新春聯揮毫大會」，於110年1月30日（星期六）下午14時至16時在台北圓山大飯店迎賓大廳舉行，為推廣書法文化，並鼓勵春聯自己書寫，全省各地皆於農曆春節前，熱烈舉辦春聯揮毫贈送活動。藉由親筆書寫春聯，不僅帶動春節的文化氣氛，更能提升傳統書法在年俗中的生活藝術。

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全民春聯揮毫活動由內政部發起推行已有三十餘年，每到春節前各地都有春聯揮毫活動，強調書法與春聯的結合，成功營造年節的文化氣氛。今年由長期推動春聯書寫的內政部為指導單位，中華民國書學會及台北圓山大飯店共同主辦，遵守防疫相關措施，妥善進行活動。

▲全民春聯揮毫活動由內政部發起推行已有三十餘年，每到春節前各地都有春聯揮毫活動（圖／資料照片）

先由國立戲曲學院樂團表演開始，接續由中華民國書學會會長張炳煌教授開場暨介紹開筆貴賓書法家：台北圓山大飯店總經理楊守毅 臺灣國際書法聯盟會長陳嘉子 台灣國際蘭亭筆會長嚴建忠 中華書道會理事長楊旭堂 中國標準草書學會理事長鄭錦章 墨秀書會會長渡邊光章 中華國際女書畫家協會理事長 楊靜江 台北海洋科技大學副校長陳合成 中華民國書學會理事長陳美秀等10位貴賓及名書法家共同開筆，每人書寫一大字「金牛轉乾坤，幸福滿人間」，象徵來年鴻圖大展、健康幸福圓圓滿滿。

開筆後由邀請名書法家陳月華等三十餘位現場揮毫寫春聯，紅聯翰墨飄香，洋溢歡欣迎新春的熱鬧氣氛，當日亦備有由內政部印贈、名書法家張炳煌所書寫之春聯贈送，內容有成套的對聯與單張的春、福和滿等吉祥字，當日下午15：30時於台北圓山大飯店正門前下方花園廣場歡迎民眾踴躍參加索取，共襄盛舉參與活動。