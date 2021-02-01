陽明交大合併 賴清德：盼成為跨領域國際學府
新頭殼newtalk
2021-02-01 16:56:00
副總統賴清德今（1）日出席「國立陽明交通大學揭牌典禮」，期勉陽明交通大學未來不僅能夠培養出跨領域的人才，並在後疫情時代扮演更關鍵的角色，往智慧醫療、精準醫療方向發展，讓台灣能夠往前邁進，不辜負國人的期待。
賴清德致詞時表示，今天對陽明交通大學及台灣高等教育是歷史性的時刻，能夠與大家共同迎接陽明交通大學新時代的來臨，他深感榮幸；陽明大學及交通大學都是台灣首屈一指的學府，合併歷經20多年，受到社會許多關注，兩所大學都落實校園民主，在校務會議中，校長、教授及學生代表充分討論，民主方式的過程足堪典範，他也恭喜陽明交通大學林奇宏校長眾望所歸。賴清德說，陽明大學是培育衛生醫療人才的搖籃，校長郭旭崧在2003年SARS時期，擔任疾病管制局長，協助當時是衛生署長的陳建仁前副總統一起對抗SARS；現在站在防止武漢肺炎第一線的疾病管制署莊人祥副署長，也是陽明大學培養出來；陽明大學在醫療、生物科技領域為國家做出許多貢獻，塑造守護國人健康的護國神山。賴清德接著說，交通大學是ICT產業的搖籃，台灣的護國神山—ICT產業之所以能夠成山，交通大學扮演了非常重要的角色，它不僅是護國神山，也帶動台灣經濟繁榮發展，創造就業機會、讓年輕人可以築夢，對台灣的貢獻也非常大。最後，賴清德也代表蔡英文總統期許陽明交通大學，除了要持續為國家培育人才以外，如何培養跨領域的人才、讓台灣能夠往前邁進，是非常重要的事情；第二，未來不僅要擔任台灣高等教育的領頭羊，他也衷心期盼陽明交通大學能夠成為國際學府；第三，在後疫情時代，蔡總統特別揭櫫了大健康產業，ICT及生醫產業也在進行整合，今天陽明大學跟交通大學的合併，顧明走在產業之前，在學校就進行整合的工作，希望未來陽明交通大學能夠扮演更關鍵的角色，往智慧醫療、精準醫療方向發展，不辜負國人的期待。隨後，賴清德與現場貴賓共同進行揭牌儀式並合影留念。包括前副總統陳建仁、教育部次長劉孟奇、立法委員吳思瑤、國立陽明交通大學校長林奇宏、前國立陽明大學校長郭旭崧、前國立交通大學校長張懋中、財團法人國家衛生研究院院長梁賡義、宏碁股份有限公司共同創辦人兼榮譽董事長施振榮等亦出席是項活動。新聞來源為Newtalk 新頭殼