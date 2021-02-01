真的受不了！北上生活「最雷10件事」曝 第5點全場嚇傻
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 16:54:06
許多學子在高中畢業之後，會選擇離鄉背井到外縣市去讀書，但常常因為地區性的文化有所不同，因此還必須習慣一下才行。近日，臉書粉專「台南點 Tainan」就貼出台南人北上生活最不能適應的十個地雷事件，調查是由在IG上面台南粉絲讀者投票提供，貼文一出後，立刻引發廣大迴響。
一、潮濕、常常下雨二、只能吃超商速食店三、早餐店沒有鍋燒意麵四、食物偏鹹吃不慣五、紅燈不能右轉六、人太多步調快七、難停車單行道很多八、醬油膏是鹹的九、食物貴又難吃十、聽不懂北部人的台語貼文一出，網友紛紛回應「第九點真的很瞎，剛開始真的吃不習慣」、「第六點真的很有感，台北人走路超快...」、「雖然都很有感，但北漂上台北後就不喜歡回台南了，習慣台北的方便回台南覺得各種不方便」、「乾麵沒肉燥，而且竟然是鹹的」、「第九點萬年不敗」、「下次可用一個北部人來台南不適應的地方」。不過，也有眼尖網友表示「第五點....痾」、「第五點是在酸南部的警察？」、「蛤？紅燈可以右轉是什麼啦」、「傻眼，現在可以紅燈右轉喔？台南人這麼海派？」、「什麼啊....紅燈不能右轉是啥」；隨即就有台南網友出面解答「南部圓環是可以紅燈右轉的！」、「真的有這種告示牌，但僅限特定路段，現在警察抓一般道路紅燈右轉也是抓很嚴」、「圓環可以紅燈右轉沒錯，台北好像很少」。而根據「交通安全路口網」報導，台南市警局交通大隊強調，台南市除西門路與民族路口、民生綠園、大同路與府前路口、後甲圓環4路口，設置告示牌，允許機慢車輛紅燈可右轉之外，其他路段均禁止紅燈右轉，民眾還是要特別注意，不要跟自己的荷包過意不去。（編輯：張嘉哲）