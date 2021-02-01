艋舺青山宮發150萬紅包助低收入戶　再為防疫盡心力

艋舺青山宮30日舉辦冬令慰問活動，針對萬華地區的第4類低收入戶，除了發給每戶1000元加菜金，今年更加贈防疫小禮，提醒弱勢家庭注意防疫，本次共發出150萬紅包、共1560戶受惠。青山宮說，青山王驅除瘟疫的名聲遠播，但人神要互相配合，一起積極防疫，才能保佑疫情盡快平息。

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萬華區區長詹天保今日特來頒發感謝狀，感謝青山宮成為「艋舺好厝邊」，捐款做公益，由於萬華區獨居長者、經濟邊緣戶較多，因為有青山宮的協助，萬華區才能越來越好。台北市議員吳沛憶也到場關心，「SARS期間，封院的和平醫院就在萬華，在萬華地區留下傷痛，因此青山宮也特別提醒大家要做好防疫措施，站出來第一線挺醫護、挺防疫。」

▲艋舺青山宮年前都會發放低收入戶加菜金、平安米，今年更加贈防疫小禮。（圖／青山宮提供）

台北市低收入戶共分為4類，第4類的低收入戶平均每月總收入大於 11541 元，小於等於 17668 元，人數最多，卻無公部門固定補助，成為社會安全網漏洞。

青山宮表示，經濟弱勢民眾易受環境變動影響，在疫情衝擊下，原本就不穩定的邊緣家庭更是雪上加霜。過去青山宮扶助的對象，主要針對收入更低的貧困家庭，從2019年開始，改為補助第4類，每年在農曆年節前發放加菜金，三年共約發出440萬元。

今年冬季慰助不忘防疫。青山宮主委黃清源表示，2003年SARS大流行，尊王出巡後，疫情竟獲得控制，也因此青山王有除瘟抗煞的名聲。目前疫情又起，本次冬令慰問活動，除了發放加菜金、平安米，廟方也準備口罩等防疫小禮，提醒民眾「多洗手、口罩要戴緊」，加強防疫措施，才能人神合力，對抗疫情。

▲青山宮主委黃清源發放冬季慰助金與平安米。（圖／青山宮提供）

為了加強防疫，青山宮往年都會徒步到各友宮參拜，今年原訂元宵過後到北港朝天宮、白沙屯拱天宮、大甲聖母宮、麥寮拱範宮等七大廟宇參拜，為支持防疫，決議取消行程。青山宮表示，信仰與民眾生活密不可分，過往青山宮捐救護車、發清寒獎學金給家境貧寒的學子，往後青山宮會持續回饋社會。