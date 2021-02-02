出口商拋匯壓力仍在 新台幣早盤再升逾4角衝27字頭
記者顏真真/台北報導
2021-02-02 10:14:55
台北股、匯市今（2）日早盤同步走揚，台股大漲逾300點，新台幣兌美元亦強升超過4角，一度來到27.966元。
國際匯市部分，韓元早盤升值來到1116.25韓元兌1美元，日圓盤整在104.84日圓兌1美元，而人民幣兌美元中間價則貶值113基點，來到6.4736價位，離岸人民幣兌美元則升值，在6.4717價位震盪。至於新台幣表現，今日早盤以28.25元、升值1.35角開出後，隨著台股大漲，加上出口商拋匯，新台幣兌美元再升破28元大關，一度來到27.966元、強升4.19角。匯銀人士指出，由於距離農曆春節封關越來越近，相信出口商仍會持續拋匯，因此新台幣即便面臨外資匯出，升值壓力仍在。雖然全球股市資金氾濫狂飆後，近日拉回修正，台股更在外資大賣下跌破月線，但現金 股息殖利率在股價回跌後回升，吸引長線資金進駐，外資的賣超應該會逐漸緩和，加上美國聯準會對於在疫情肆虐下經濟復甦步伐緩慢表達了擔憂，這表示了超寬鬆貨幣政策會繼續維持， 美國政府也會不斷祭出刺激方案，因此，匯銀人士認為，在這樣的大環境下，美元要怎麼轉強仍受到質疑。