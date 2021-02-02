特企／「玩出屬於我的日本」　日本風格生活節

「好想去日本啊！」今年因疫情關係暫時出不了國，所有的旅行計畫都受到影響，而日本又是台灣人旅遊的首選，在無法出國的這段期間，讓人格外想念日本的美景及美食！身為旅行美食推手的食尚玩家聽到大家的心聲了！為了一解鄉親們對日本的相思之愁，食尚玩家1/30(六)在台北松山文創園區文創大街舉辦「日本風格生活節」，帶大家暢遊北海道及九州地區的人氣景點，還特別從日本北海道以及九州空運來台小點心，吃喝玩樂通通包辦，不用出國也能感受濃濃的日本氣息。

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偽出國體驗正夯！台北一秒飛日本暢遊北海道＆九州

2021年最讓人期待的偽出國「日本風格生活節」於1/30(六)盛大登場！當天由食尚玩粉最熟悉的OS桑阿松擔任主持人，同為食尚玩家班底的新生代男星風田和老班底蛙蛙親臨現場，和前來活動會場的朋友們一同觀看由日本新生代男星岡田健史以及台灣知名男演員盧彥澤所拍攝的精彩宣傳影片，彷彿也跟著暢遊北海道與九州地區的景點，一秒飛日本無誤，大大滿足想出國的慾望，還有精彩的Talk Show橋段，和民眾熱烈互動QA問答，更大方送出了多項精美好禮。

道地日本美食空運直送！熱門景點網美牆讓人瘋狂拍照按快門

出國玩怎麼能少了拍美照和品嚐當地美食！食尚玩家特別把北海道、九州的熱門景點搬到「日本風格生活節」現場，各式網美打卡牆讓人一秒置身在日本，不需要花大錢就能拍照超過癮。現場還準備試吃試飲區，讓大家在台灣也能吃到用北海道、九州食材製作的點心，有得玩、有得拍照還有得吃，真的就像去了趟日本旅遊，幸福感爆棚！

樂團現場嗨唱日本流行音樂！解放民眾想出國的憂愁

除了視覺、味覺的偽出國美好體驗，連聽覺也完美複製濃濃日式風情！現場特邀請人氣樂團表演日本流行音樂，宛如瞬間移動到日本街頭，一起度過超Chill的午後時光。

儘管在無法出國的時期，來參加「日本風格生活節」的民眾依舊能親身感受偽出國的歡樂氣息，並體驗日本多樣的觀光魅力，期待未來開放去日本旅遊時，大家都能夠玩出屬於你的日本。