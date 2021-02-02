台鹽董座陳啟昱無預警閃辭 是否投入高市立委引關切
新頭殼newtalk
2021-02-02 12:37:11
台鹽公司董事長陳啟昱昨（1）日無預警宣布請辭，他表示，自己已完成階段性任務，因考量個人生涯規劃故辭去台鹽實業股份有限公司董事長與台鹽綠能股份有限公司董事長職務。對於外界關注的繼任人選，目前經濟部將請主管國營事業的次長曾文生先行暫代其職位。不過陳啟昱此舉，有立委猜測可能是「被離職」，因為近年來台鹽事業表現亮眼，他這幾天還談到對台鹽未來的規劃，突然請辭令人十分意外。
陳啟昱自2016年6月派任台鹽董事長一職，至今已4年8個月，對於他毫無預警辭去職務，許多同事都相當驚訝。台鹽發言人陳世輝表示，之前並沒有傳出這樣的消息，他每一年都能夠給同仁們適度加薪，對於他的離開，員工都很不捨。陳啟昱對此發布聲明表示，自己這段時間以來，均以戒慎恐懼的態度，秉持照顧員工、誠信經營、落實公司治理與善盡企業社會責任，並在任內完成3大任務，第一為啟動更新通霄廠海水引入管及汽電共生新建工程， 預計今年完工，可大幅提升工廠效能。此外，他成立台鹽綠能股份有限公司，首創國內「漁電共生」新經濟模式，提供完整的一條龍服務。全國首座實質建置的漁電共生案場也已動工，規劃今年併網發電，跟隨政府2025年光電裝置容量20GW目標戮力前進。以及在陳啟昱任內，員工年平均調薪超過3%，公司營收與獲利屢創新高，即使去年全台受疫情影響，台鹽的業績仍逆勢成長超過前一年。對於陳啟昱請辭，台鹽公司企業工會聯合會昨（1）日也發布聲明強調，自他接任董事長以來，不但極為照顧全體員工，尊重工會意見，致使在眾多國營事業、泛官股投資事業群裡，台鹽公司勞資和諧，彼此得以互信互助，齊心為公司打拚。民進黨立委許智傑稱讚陳啟昱的能力與魄力都很有水準，且他們夫妻和他的孩子也都十分優秀。民進黨立委邱志偉則表示對此感到有點意外，上周六他還與陳啟昱一同參加漁電共生的動土典禮，不知道為什麼在這個時間點辭去職務，若說陳啟昱有對市長有任何規劃，邱志偉認為不太可能，因為市長陳其邁還要連任，應當跟選舉沒有關係。此外，也有黨籍立委表示，陳啓昱這幾天還在暢談台鹽未來的理想規劃，突然請辭，可能有委屈。對於後續的繼任人選，台鹽近期將會啟動程序召開董事會，完成代理程序。而正式接替的人選，經濟部表示目前尚未討論，若人選出爐將會向外界說明。