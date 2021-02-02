威力彩頭獎衝3.9億 新春限定16款刮刮樂百萬獎項破紀錄
記者顏真真/台北報導
2021-02-02 11:42:55
為了迎接即將到來的農曆春節假期，台灣彩券公司今（2）日推出春節前最後一波5款刮刮樂新品，頭獎最高500萬元，而累計今年春節前台共發行16款新春限定刮刮樂，百萬（含）以上獎項高達737個，是歷年春節前發行刮刮樂百萬（含）以上獎項總數最多的一次。此外，大樂透2月9日起將連續13天每天開獎，民眾天天都有機會抱走億元頭獎，還加碼360組100萬元「春節大紅包」，而頭獎已連摃21期的威力彩，2月4日開獎當天頭獎更上看3.9億元。
台灣彩券今日舉辦「金牛好運來過年就要買彩券」活動，由總經理蔡國基說明趕在農曆春節前上市的5款刮刮樂新品，而台灣彩券春節代言人Sandy吳姍儒特別來到活動現場分享買彩券的經驗，也當場購買春節加碼的「大樂透」與春節限定款刮刮樂，其中2000元超級紅包刮中1000元，另還有1張刮刮樂中500元。蔡國基表示，新發行的「超級麻將」每張售價500元，共有7個頭獎500萬元，是歷年面額500元刮刮樂中，頭獎500萬元個數最多的一款遊戲。此外，今日同步上市的還有總中獎率高達50%的「招財進寶」與「牛運當紅」，適合當作拜年伴手禮，另有廣受消費者喜愛的經典數字「7」主題遊戲「超級777」以及象徵新年財運到的「財神報到」。蔡國基強調，今年春節前共發行16款新春限定刮刮樂，其中百萬（含）以上獎項高達737個，也是歷年春節前發行百萬（含）以上獎項最多的一次，就是要讓民眾有機會刮中更多大獎，歡喜迎接金牛年。除了春節限定發行的各種刮刮樂外，大樂透也將從2月9日起連續13天每天開獎，天天都有機會抱走億元頭獎晉身億萬富翁，還加碼360組100萬元「春節大紅包」，而頭獎已連摃21期的「威力彩」2月4日頭獎預估上看3.9億元，即便有幸運得主出現也沒關係，台灣彩券已在2月1日起啟動威力彩頭獎機動加碼2億元，即頭獎開出的下期，頭獎從2億元開始累積，即至少2億起跳。