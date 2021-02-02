亂發疫情災難財！歐警組織逮犯罪活動 專賣假的檢測證明
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-02 15:22:09｜2021-02-02 15:25:56
新冠疫情擴散全球，各界傾盡全力抗疫同時，仍有黑心業者趁機發災難財，牟取暴利。繼中國江蘇等地破獲生理食鹽水做的假疫苗後，歐洲刑警組織(Europol)近日也警告，有犯罪組織甚至開始兜售假的篩檢陰性證明，有時一張價格高達300歐元（約新台幣10130元）。
綜合《衛報》等歐洲媒體報導，歐洲刑警組織近日發聲明指出，已查獲多起犯罪集團販賣假陰性證明的案件，犯案地點分別在機場、車站以及網路，價格從150歐元到300歐元（約台幣5060至10130元）不等。歐洲刑警組織警告，只要各國仍有因新冠疫情產生的旅遊限制，販賣假檢測證明的商機就可能一直存在，而且會日漸猖獗，畢竟現在已經有越來越多的國家，都要求旅客入境時，須檢附一定時限內的陰性證明。在這之前，國際刑警組織（Interpol）就已針對假疫苗、竊取真疫苗、劣質防疫用品流通等犯罪行為發出警訊，只要有心，犯罪集團也能做出幾可亂真的假貨，無形間造成防疫破口。報導並指出，目前荷蘭、法國、西班牙和英國等地皆已通報多起偽造證明事件，光是去年11月在法國的戴高樂機場，就有7人因此被捕，年齡介於29歲至52歲。去年12月，西班牙國家警察也逮捕了一名在網路上以一份40歐元（約台幣1350元）的價格，販售假篩檢證明的男子。希望藉由發布預警通知，增加各國政府及旅客對非法偽造陰性證明的認識，並鼓勵各方分享任何有關的組織犯罪的資訊。
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