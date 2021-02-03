下班爽吃火鍋！她見「配料」哭笑不得　真相曝網狂讚貼心

火鍋深受台人喜愛，無論是小火鍋、吃到飽火鍋、日式鍋物或超市火鍋，都有一群忠實粉絲擁護。近日就有一名女網友透露，自己昨（2）天下班去吃小火鍋，結果老闆一上鍋後，看到「配料」卻哭笑不得，而「背後暖心真相」曝光，其他網友則狂讚「老闆好貼心」。

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》中貼出照片並表示，她昨天下班肚子餓，便去吃小火鍋，點了鴨血鍋，但鍋來了卻有點哭笑不得，原因就在於，她每次去吃火鍋時，都會要求老闆「把火鍋料換成米血糕」，結果她這次因為想吃火鍋料，就沒特別交代，沒想到老闆竟依照她以往的習慣，自動幫她換料，讓她當下超無奈，不禁直呼「我該說貼心還是雞婆？」

▲有女網友透露，她昨（2）天去吃小火鍋，怎料一上鍋後見「配料」卻哭笑不得，而「真相」曝光，其他網友則狂讚「老闆好貼心」。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

此文一出，網友紛紛留言「老闆很有心，把你的習慣記在頭腦了」、「老板會記客人口味，不可能是扣分的」、「超貼心阿！還嫌」、「用心的店家，都會記住客人的喜好，除了感謝外，還要記住一點，自己的習慣已經被記住，要習慣告知今天是例外，不然一定會是照舊」、「雖然會覺得傻眼，但店家很用心，都記住常客的喜好」、「這是貼心無誤」、「超貼心的...我也有很多店家也是常客了，結果還認不得我」。

另還有人笑回「店員：換米血糕的來了！」「老闆：不用謝！（帥氣的轉身）」「店家一定以為你是忘記註明了，多貼心的服務啊！」（編輯：許苡晴）