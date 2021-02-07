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2隊企鵝巧遇打招呼　有隻「傻傻對郎造」同伴：這邊啦！

文/寵毛網

2021-02-07 20:00:00

2隊企鵝巧遇打招呼　有隻「傻傻對郎造」同伴：這邊啦！
▲英屬福克蘭群島上有兩群企鵝在陸地上巧遇（圖／翻攝自[email protected] Southern Barlows）
孩子你是不是跟錯人啦？國外一影音帳戶日前分享了一段影片，兩隊跳岩企鵝（Rockhopper penguin）日前在路上相遇，寒暄了一陣之後準備各自帶開，卻沒想到有隻呆萌的企鵝竟然跟錯隊伍，讓同行的夥伴好著急！
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▲兩隊跳岩企鵝在陸地上巧遇，右邊的大隊伍是剛從海上覓食回來的，左邊的8隻小隊伍正要下海捕魚去（圖／翻攝自Youtube@The
▲兩隊跳岩企鵝在陸地上巧遇，右邊的大隊伍是剛從海上覓食回來的，左邊的8隻小隊伍正要下海捕魚去（圖／翻攝自[email protected] Southern Barlows）
▲大隊伍：「我們剛從海邊回來，你們也要去覓食了嗎？」小隊伍：「對啊！今天哪邊的魚魚比較多啊？」（圖／翻攝自Youtube@The
▲大隊伍：「我們剛從海邊回來，你們也要去覓食了嗎？」小隊伍：「對啊！今天哪邊的魚魚比較多啊？」（圖／翻攝自[email protected] Southern Barlows）
帳號＠The Southern Barlows經常在影音頻道上分享位在阿根廷南方外海的「英屬福克蘭群島Falkland Islands」上的動物生態影片，日前拍攝者在其中的森德爾斯島（Saunders Island）上看見兩群跳岩企鵝，一隊是剛從海上覓食回來的10多隻企鵝大隊伍，另一隊是8隻即將下海的小隊伍，兩隊企鵝剛好在陸地上相遇，停下來「交談」了一下後就各自帶開，沒想到這時小隊伍裡其中一隻呆萌企鵝不曉得是在恍神還是在發呆，竟然跟著大隊伍一起走回頭路！
▲兩支隊伍交談一下後就各自帶開（圖／翻攝自Youtube@The
▲兩支隊伍交談一下後就各自帶開（圖／翻攝自[email protected] Southern Barlows）
▲這時小隊伍裡其中一隻企鵝發現同伴不見了，趕緊回頭尋找（圖／翻攝自Youtube@The
▲這時小隊伍裡其中一隻企鵝發現同伴不見了，趕緊回頭尋找（圖／翻攝自[email protected] Southern Barlows）
▲企鵝：天兵啊，往這裡啦，傻傻對郎造！（圖／翻攝自Youtube@The
▲企鵝：天兵啊，往這裡啦，傻傻對郎造！（圖／翻攝自[email protected] Southern Barlows）
這時小隊伍裡的其中一隻企鵝發現同伴失蹤，機靈的牠立刻衝回頭找尋「傻傻對郎造」的迷走企鵝，趕緊將對方叫回來：「欸！往這邊啦！」，兩隻企鵝才趕緊蹦蹦跳跳地歸隊！這一切剛好被Andrea Barlow拍了下來分享在網路上，不少網友看了都笑說：「不怕，都長一樣不要承認走錯就沒事了」、「很好奇牠們到底在聊什麼」、「對郎造了啦」、「認得出來，果然自己人」、「軍隊有左右不分的天兵，這是『天』鵝嗎？」現在快來一起看看這段可愛的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
 
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