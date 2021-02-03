影／貝佐斯27年創業 亞馬遜「不斷創新」成長為電商龍頭
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-03 17:27:46｜2021-02-03 19:06:09
美國電商亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）於當地時間週二（2）宣布將在2021年第三季，辭去亞馬遜執行長的職位，由雲端服務執行長傑西（Andy Jassy）接替職務。貝佐斯的決定為亞馬遜30年的歷史立下一個新的里程碑，未來他將專注於持續帶給公司新的變革。
和其他科技業億萬富翁一樣，在車庫展開事業起點的貝佐斯，根據《Forbes》統計，淨資產值高達1960億美元。回顧貝佐斯過去27年的創業過程，一切都像他的初衷「賣書只是個開始，絕不是終點」辭去執行長的職位，並不代表貝佐斯切斷了與亞馬遜的關聯，未來他將繼續參與更多重要決策。1994年貝佐斯開始在網路上賣書，短短的3年內公司業務拓展至250萬種商品，年銷售額高達1.48億美元，庫存量翻漲了42倍。這瘋狂的成績沒有一家書店能夠達到，1996年貝佐斯就指出「百萬書店」這種規模不可能有哪個大都市可以容納。1998年亞馬遜開始將其服務範圍擴展至CD、DVD、服飾、玩具和辦公用品等各種品項，亞馬遜的公司標語也從「地球上最大的書店」改成「地球上最豐富的選擇」；隔年亞馬遜開始開放第三方賣家在平台上出售商品，這些中小型企業成為了電子商務的支柱。2017年亞馬遜首次涉足實體零售，以134億美元收購全食超市（Whole Foods），降低了數百種產品的價格，並向亞馬遜Prime會員推出特殊優惠，包括從其所有商店免費運送雜貨；隔年，亞馬遜推出了第一家Amazon Go無人商店，消費者可以直接拿了就離開商店，人工智能（AI）和攝影機能夠追蹤哪一位顧客將哪一個商品放入購物車中，走出店面就能自動結帳。貝佐斯2013年收購的媒體《華盛頓郵報》（The Washington Post）今日（3）撰文，指貝佐斯在週二的財報發布會上說道「如果做了對的選擇，人們會在發明出線後幾年後不再感到驚喜，無聊的打哈欠。但打哈欠是對發明家最大的讚美」體現其求新求變，不斷與時俱進的渴望，以及對群眾的深入觀察。除了最大股東，貝佐斯將會繼續在亞馬遜中扮演重要的角色，在持續開發的新產品、創新技術上留下自己的理念，而《華盛頓郵報》也將成為貝佐斯離職之後專注的項目之一。但無庸置疑的，他將不再作為亞馬遜面對公眾的代表。在貝佐斯的領導下，亞馬遜從一個普通的線上書店，成長為世界上最受歡迎的網路電商之一，為市場提供大量的產品與無所不及的服務。電子商城無疑改變了人們的購物模式，透過電腦、手機買入汽車零件、食品甚至是牙膏。在去年的COVID-19疫情洪流中，店家、大型購物中心陷入倒閉潮，亞馬遜同時了實體零售業的發展方向，加速線上購物的蓬勃發展。有趣的是，隨著亞馬遜的成長，貝佐斯的形象也有所改變，他從一個帶著書卷氣息、穿著卡其褲的技術主管，變成一個穿著時尚、參加好萊塢頒獎典禮、紐約時裝周的上流名人。這位億萬首富失去最多財產的時刻，是2019年與前妻瑪肯西（MacKenzie Scott）離婚的時候，離婚協議將貝佐斯持有的四分之一亞馬遜股票轉給了瑪肯西，相當於亞馬遜整體的16%，價值高達1.1兆台幣。在技術革新方面，為了儲存大量的物流資訊，亞馬遜建立了龐大的數據庫，確保線上業務的業績能夠在不受技術限制下蓬勃成長。原本用於管理的儲存功能，也變成亞馬遜網路收益業務的一環，為世界各地的網站提供雲端計算的服務。而貝佐斯本人，雖然因為亞馬遜快速的成長變成世界級的大富豪，但在華爾街貝索斯也面臨許多困難，越來越的監管機構將亞馬遜視作「壟斷的巨獸」且亞馬遜內部的員工也時有遭到剝削的傳聞。內部員工2018年披露，他們被迫創造「消費者至上」的商店，且每小時的工資僅規定最低的15美元，2020年疫情期間因為缺乏妥善防疫措施，工人們在阿拉巴馬州倉庫中抗議，要求公司改善環境和工資。看起來貝佐斯似乎是個「慣老闆」，但實際上他也熱衷於慈善事業。貝佐斯沒有簽署由股神巴菲特（Warren Buffett）、微軟創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）發起的慈善項目「Giving Pledge」，但他捐贈獎學金、為弱勢家庭建立助學基金，並承諾提供100億美元作為應對氣候變化的資金。《華盛頓郵報》報導，貝佐斯的接班人傑西會是好選擇。傑西1997年畢業於哈佛商學院後，就進入亞馬遜工作，當時它還只是剛上市、員工約百人的小型企業。2000年開始，傑西協助亞馬遜網路服務公司（AWS）的發展，亞馬遜帶入雲端計算的領域；而貝佐斯則是將注意力放在太空上，成立了太空旅行公司「Blue Origin」雖然和馬斯克（Elon Musk）的SpaceX相比，Blue Origin仍在苦苦掙扎，但貝佐斯過去近20年仍然每年資注10億美元，凸顯其對太空旅行的執著。外界認為，未來亞馬遜將繼續重視「高風險、高報酬」的賭注，且會不斷打破人們對傳統電子商務的想像。貝佐斯所打造的亞馬遜，已經徹底的改變近10年來人類的消費模式，為銷售策略、電商平台帶來更豐富的創意，未來將繼續影響人類的日常生活，推動世代持續進步。