大亞串接綠電供應 國內首座私人大型地面太陽能電廠啟用
記者許家禎/台北報導
2021-02-03 18:20:47｜2021-02-03 18:29:36
全球氣候變遷議題為國際經濟局勢帶來衝擊，綠色能源也成為驅動經濟發展的新引擎。而大亞集團擴大綠能布局，集團子公司心忠電業去年(2020)於台南學甲建置76MW國內首座獲准私人大型土地變更地面型太陽能電廠，於今（3）日舉行謝土暨啟用典禮，預估未來20年將帶來超過18億度的發電量，發電收入上看90億元，產能可望突破業界新高。
國際能源總署（IEA）指出，2020年全球新增再生能源發電容量創新高，近90%新增電力來自再生能源，僅10%來自天然氣與燃煤，預計到2025年，綠電將取代燃煤50年來霸主地位，成為最大電力來源。2020年為大亞集團品牌溝通元年，多年積極布局能源產生、傳輸、儲存到轉換，其中集團子公司心忠電業股份有限公司也不停止發展綠色能源的腳步。 大亞指出，台灣西南部地區雲林、嘉義、台南、高雄為養殖漁業重要基地，近來農漁村人口萎縮，人力嚴重不足，產出更是不符合經濟效益，而心忠學甲76MW一案，已於2020年12月8日併網發電啟用，為民間企業進行地目變更建置第一型太陽能電廠首例。此案建置採天然滯洪池工法，植入式基樁、不填土、施工過程不破壞魚塭現況，加上完工後的魚塭具有蓄積雨水提供滯洪的功能，可有效幫助雨季期間當地排水，活絡生態系統。此外，蓄水的魚塭亦可避免東北季風造成的揚塵問題，另電廠設計採無線邊框有利洩水專利式380W單晶模組與非晶質變壓器，可將發電損失降到最低。 大亞集團沈尚弘董事長表示，大亞集團旗下已有53座生產售電收入之太陽能電廠，總裝置容量為120MW，而截至2020年底，總發電量更已累積約達1300萬度。台南學甲76MW太陽能電廠的啟用，預估可在未來20年帶來超過18億度的發電量，約等同8千3百萬棵樹木的吸碳量，發電收入更是上看90億元，產能可望突破業界新高。大亞指出，眼下國際潮流，更能幫助國內廠商符合「用電大戶法規」要求，並與蘋果、微軟、亞馬遜等國際大廠的綠電供應鏈串接，維持供應鏈中的關鍵地位。同時使相關產業，在這波全球供應鏈調整的挑戰中確保競爭優勢。大亞集團將繼續以創新求變及前瞻思維推動產業前進，成為穩定的綠色力量，在環境、社會、及企業治理上更加強茁壯，為台灣社會串接更安全穩定的電能，齊力推動能源轉型、穩定向前。