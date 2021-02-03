景氣寒冬共體時艱！蔡阿嘎「員工年終」曝光 全場看哭了
編輯中心/綜合報導
2021-02-03 21:23:36
又到了一年一度的歲末年初之時，不少公司為了體恤員工整年的辛勞，紛紛開始發放年終獎金或是舉辦尾牙聚餐。而知名Youtuber蔡阿嘎今（3）日也公布了發放員工年終獎金的影片，更強調今年受疫情拖累又遇到襲擊事件，喊話大家「共體時艱」。而員工拿到年終獎金的真實反應曝光後，也引發網友熱議。
蔡阿嘎在影片開頭就喊出「共體時艱」，接著更自嘲大家聽到這4個字應該臉都綠了，然後回顧去年3月遭到黑衣人襲擊，4月生子，都讓工作不得不暫緩，然後又花大錢在捷運站替蔡桃貴辦展覽，可以說把預防針打好打滿，最後還慣老闆上身笑稱要員工惜福。之後蔡阿嘎就開始正式發放年終獎金，先是輪流詢問員工們去年的年終花在哪了，然後再把今年的獎金紅包遞上。而大家去年獎金的用途可說是五花八門，有繳房貸的、有存起來的、有孝敬父母長輩的、也有拿去給老婆坐月子中心的。而員工們在聽到共體時艱的說法後，打開紅包前心情都非常忐忑和緊張，不過最後答案揭曉，其實蔡阿嘎還是有替大家加碼，「共體時艱」的說詞只是製造氣氛的障眼法，開心的員工們直呼「自己的老闆總是會讓別人羨慕」、「超出我的預期」！網友們也紛紛在底下留言回覆說，「阿嘎每年都很大方，他的員工很幸福」、「阿嘎雖然有點瘋瘋瘋癲但是對員工真的很好」、「羨慕還是羨慕，別人的老闆永遠不能跟自己的老闆一樣」、「人太好了吧，大家感覺都很滿足」、「阿嘎的員工都很幸福，真的是幸福企業」、「別人的老闆總不會讓人失望」。（編輯：倪浩軒）