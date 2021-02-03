NOW辯風向／夫妻各自過年？他竟「背棄隊友」 結局反轉
編輯中心/綜合報導
2021-02-03 23:13:50
類辯論談話節目《NOW辯風向》今（3）日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第二季第五集，趁著農曆過年前邀請到模範夫妻Paul、咪咪以及新好男人代表梁赫群，與學生代表們討論「夫妻各自回家過年行不行？」議題展開唇槍舌戰。
主持人阿樂一開始就公布網友的投票數據，有81％的網友支持夫妻各自回家過年，而不支持的有19％，阿樂接著也提供一些「過年媳婦的煩惱」，例如婆婆過年要繳買菜錢，紅包還要另外包，還有除夕、初一回娘家，娘家會衰的說法，現場的來賓聽了也紛紛認同。節目進入第一階段，由六位來賓現場自己挑選隊友選擇自己想擔任正方或反方的答辯角色，經過分配後這次站在正方的是左丹奴、畢盈盈、關閎文和Paul，反方則由咪咪及梁赫群，兩人組成反對陣線。反方一開始就由梁赫群申論，他表示「一年365天，都可以回家陪爸媽，為什麼偏偏要在除夕夜、大年初一，而且結婚是兩個家庭的事，我要考慮你的感受，你也要顧慮我的感受啊」，咪咪也接著說道「春節團聚就是一個儀式感，這是華人傳統最重要的節日，既然享受了傳統帶來的假期，為什麼你不願意配合傳統的習俗呢？」還引用村上春樹曾說的，「儀式是一件很重要的事， 它讓我們對在意的事情心懷敬畏，讓我們對生活更加銘記和珍惜」。不過輪到正方時，畢盈盈就直接點破，「過年早就不像過去一樣，不必拘泥在傳統或繁文縟節」、「現在年菜還可以叫外送，都不用自己煮了」，關閎文接著舉例，如果一個住北投、一個住墾丁，就得花很多時間通車，而且現代社會跟以往的農村社會相比，早就不一樣了，重點是要自在的過年，而不是戰戰兢兢的過年。Paul也指出，自己很支持各自回家過年，因為有時候對著對方的父母，只能在客廳大眼瞪小眼，其實除了尷尬還是尷尬，不如把除夕夜定為孝順日，大家都不吃虧。而節目進入反方質詢答辯時，主持人宋少卿就把正方的左丹奴調到反方，意外讓反方士氣大增，不斷向前隊友們提出刁鑽問題，「回家會擔心被親戚亂問問題，那怎麼會侷限於過年？」、「你們所擔心的是婆媳問題，根本就不是過年的問題，所以跟過年沒有任何關係」，這讓正方完全無法回答。經過反方強烈的反擊後，支持夫妻各自回家過年的網友，瞬間從81％掉到39％，而不支持夫妻各自回家過年的網友，直接19％從上升到61％，這也讓兩位主持人驚呼連連。最後雙方在答詢網友問題時，主持人宋少卿竟抽出模範夫妻Paul、咪咪，讓全場直呼「太巧了」，而Paul也舉例自己有一次過年跟咪咪吵架，最後決定各過各的，於是他一個人到中正機場，買了單程機票去曼谷，突然覺得小別勝新歡，不過咪咪就突然爆料，其實是Paul買不到機票，只有買到單程機票，這也讓所有人笑翻。而節目最後也公布觀賞直播的網友投票，有33％的網友支持各自回家過年，而有67％的網友認為不要各自回家，而主持人宋少卿也在最後強調，平常的團聚是非常重要的，盡孝道也不是只有在過年才有的，但是有些傳統禮俗裡面，還是有一些要特別注意的，老人家的心境是如何，所以要根據自家的狀況來判斷。《NOW辯風向》目前於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：許智超）