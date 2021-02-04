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準美駐聯大使過去孔子學院演說引疑　人事案遭延

中央社

2021-02-04 08:24:41

葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）/美國駐聯合國大使
▲美國拜登政府提名的駐聯合國大使葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）因為曾在孔子學院致詞引起爭議。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電）美國駐聯大使提名人過去曾在孔子學院致詞引發質疑，人事案遭共和黨議員延遲。美國國務院今天表示，拜登政府計劃在全方面勝過中國，包含在聯合國，為此國會須儘速通過人事案。
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參議院外委會原定今天上午就湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）出任美國駐聯合國大使人事案進行表決，但因為共和黨籍參議員克魯茲（TedCruz）對她中國立場有疑慮，提出延期表決要求。
湯瑪斯-葛林斐德2019年10月曾受邀在美國薩凡納州立大學（Savannah State University）孔子學院致詞，她當時表示，批評中國掠奪性貸款或是他國政府接受北京協議的人應認知到，在許多情況下，美國與西方國家未現身當地或提供可行性替代方案。
過去曾在歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院非洲事務助卿的她也指出，美國、中國與非洲三邊關係有可能創造「3贏合作」模式，達成共同發展的目標。
由於美國國會近年反中情緒高漲，湯瑪斯-葛林斐德這場演說讓她在1月27日人事聽證會上受到不少議員質疑，克魯茲就是其中之一。
湯瑪斯-葛林斐德在聽證會上多次表達後悔接受致詞邀請，並強調中國是美國「戰略競者者」（strategic competitor），她強烈支持國會打擊孔子學院的作為，未來也會致力在聯合國反制中國。
根據美國國會議事規則，任何一位議員皆有權要求延遲人事案審議，直至下一場委員會業務會議。所幸參院外委會事先在本週接連規劃兩場業務會議，湯瑪斯-葛林斐德人事案表決僅從今天延至4日上午，預料屆時應能過關。
不過，由於參議院預計9日開審前總統川普彈劾案，可能無暇審議表決湯瑪斯-葛林斐德人事案，恐導致美國在聯合國遲遲沒有大使代表。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上被問及此事時表示，若美國要向中國究責，需要一位獲參院同意的駐聯合國大使，湯瑪斯-葛林斐德數十年來都在就中國議題發出警語。
普萊斯說：「拜登（Joe Biden）政府準備在全方面勝過中國，包含在聯合國，為此湯瑪斯-葛林斐德（提名案）須迅速獲得通過。」
現場有媒體追問拜登政府是否支持「一中政策」，普萊斯指出，美國政策尚未改變，是以一中政策作為依循。（編輯：楊昭彥）1100204
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