散戶參與GameStop聖戰 19歲大學生賠光學費、戶頭剩千元
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-04 10:18:56
美國華爾街股市近日上演電玩零售上遊戲驛站（GameStop，GME）股票大軋空事件，Reddit鄉民在網路上號召團結打跨對衝基金，被形容成守護童年回憶的「聖戰」。受到鄉民熱情影響，GME股票漲漲幅劇烈，週二（2）股價暴跌60%，週三小幅上漲2.68%，GME的大起大落讓不少散戶損失慘重，其中一位荷蘭19歲網友投入自身的大學學費、零用錢積蓄共1萬美金（約28萬台幣）。
《華盛頓郵報》報導形容，受到網路號召和話題性，GME簡直是個「迷因股票」（meme stock），成為最熱門的話題，成為現代版的小蝦米鄉民對抗華爾街大鯨魚（David vs. Goliath）。但自上禮拜的峰值以來，股票本週已暴跌了80%。荷蘭一位19歲大學生奧斯特林克（Evan Oosterink）被《華盛頓郵報》當成散戶慘賠的實例，奧斯特林克去年12月開始接觸股市投資，當時他對遊戲驛站根本一無所知，他只知道那是家「可以買到很多遊戲的美國商店」。而奧斯特林克常常瀏覽Reddit論壇的股票討論版「WallStreetBets」，版上的網友們熱衷於透過發動「聖戰」擊垮大富豪，遊戲驛站的股票也跟著水漲船高。受到股票暴漲的鼓舞，奧斯特林克上個月投入了8000歐元（1萬美元），這些資金主要都是從爸媽零用錢留下來的儲蓄，他的帳戶只剩下30歐元（約台幣1007元）的存款。如果奧斯特林克在上禮拜賣掉遊戲驛站的股票，他幾乎可以賺到一個美國人年薪，但本週股價暴跌。奧斯特林克損失了9000美元（約台幣25萬元），90%的積蓄瞬間蒸發，幾乎可以說是血本無歸。但奧斯特林克很樂觀，認為握有股票仍然佔上風，而這樣的論調被認為是受到Reddit論壇的影響，大部分的版友都堅持在股價下跌時不賣出。奧斯特林克說，在WallStreetBets討論版，這就像是種信仰，他的房間裡掛著Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）、聖母瑪麗、耶穌基督還有遊戲驛站的照片。奧斯特林克相信，WallStreetBets廣大版友擁有強大的力量，他們現在仍在戰鬥、不會放棄，即將成就如同登上月球的大業。《華盛頓郵報》批評，在人人皆可透過手機應用程式輕鬆投資，加上網路論壇興盛的現代，賠光老本看起來是多麼容易的事情，但也許就是有這些熱情的散戶才能完成比電影還精彩的大軋空。