半夜哪裡有新鈔可以領？男崩潰求助 眾吐答案：要早點去
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 10:47:47
再過一個多星期就要迎接農曆新年到來，大家也開始除舊佈新，就連鈔票許多人也習慣換新鈔，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「半夜哪裡有新鈔可以領？」沒想到卻引起眾人點出答案，直言「要早點去」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「換新鈔是不是很浪費時間的行為啊？」的文章表示，「最近又到了過年發紅包的時節，我的Instagram限時一堆朋友發文，內容是大排長龍的換新鈔隊伍，我有個朋友排了快要兩小時才換到鈔」，沒想到這篇文章一出，引起大量網友討論，甚至更有其他人也在八卦版上表明了「半夜的時間點還有哪裡可以領新鈔」的疑問，這讓眾多網友揭露出答案，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「台銀ATM有很多」，「銀行ATM都是新鈔阿」、「喜歡新鈔+1，反正ATM就能領」、「ATM都是新鈔」、「我的話ATM，領得到新鈔優先，所以要趕快去」、「ATM領，不用等」，甚至更有內行人建議「可以去宿舍」，「宿舍ATM每年都新鈔，領好領滿沒人排」。對此，台灣銀行董事長呂桔誠也指出，因為疫情緣故，臨櫃兌換新鈔可能不像去年那麼多，也許自動櫃員機（ATM）領鈔的人會增加，台灣銀行也會加強ATM的管理與消毒，不僅2小時消毒一次，全台ATM都會裝新鈔，而且會不斷補鈔，確保ATM供鈔不中斷。根據台灣銀行統計，去年開放五個營業日換新鈔，人工兌換就達59萬人次、換了7560萬張的新鈔，ATM提領更達108萬人次、金額158億元，總計從台灣銀行兌領出去的就達440億元，他預期今年總金額還會增加。（編輯：王柏文）