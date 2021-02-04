疑因武漢肺炎宅在家　日本2020虐兒家暴案創新高

（中央社東京4日綜合外電報導）日本警察廳統計，去年受虐兒童超過10萬人，家暴案件也超過8萬件，兩者都創下新高；而搶劫等刑事案件則大減，創新低紀錄，這可能是武漢肺炎造成民眾長時間待在家中所致。
日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等媒體報導，警方若掌握疑似兒童受虐案件，須確認對象兒童的安全與所在地，並依法向兒童諮詢所（兒童相談所）通報。去年日本警方通報疑似受虐的未滿18歲兒童，高達10萬6960人，比2019年增加8.9%，是從2004年開始統計以來的新高紀錄。其中謾罵兒童、在兒童面前對配偶動粗等「心理虐待」最多，達7萬8355人，占73.3%；其次是對兒童施暴等「身體虐待」，有1萬9452人；不給食物等「放棄育兒」有8858人；性虐待295人。去年受到配偶或交往對象施暴的家暴案件，則有8萬2641件，也是創下新高紀錄。不過去年家暴案件成長率僅0.5%，比2019年成長6.1%大幅降低。報導指出，可能是因為疫情導致民眾克制外出，加害者長時間待在家，被害人難以向外界求援，而使案件增加率下降。另一方面，去年日本發生的刑事案件共61萬4303件，比2019年減少17.9%，創二戰後最低紀錄。特別是去年4月發布第一次中央級緊急事態宣言後，發生在戶外的搶劫等「街頭犯罪」案件大幅減少，比2019年減少27%；侵入空屋的「侵入犯罪」也大減21.9%。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100204