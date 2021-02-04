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影／萌橘吃藥變「口水盪鞦韆」　一臉無辜網笑：是螃蟹？

文/寵毛網

2021-02-04 20:00:00

影／萌橘吃藥變「口水盪鞦韆」　一臉無辜網笑：是螃蟹？
▲小萌橘因為吃了苦藥而狂吐泡泡（圖／[email protected]授權提供）
這是良藥苦口啊！網友武小姐日前分享了一段影片，她領養的小萌貓「茉莉兒」日前因為生病吃藥，沒想到藥太苦讓牠「狂吐泡泡」，一臉無辜睜大眼睛的模樣讓網友看了忍不住笑說：「養到螃蟹？」。
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▲「茉莉兒」是一隻可愛的短毛貓（圖／IG@didi7dog授權提供）
▲「茉莉兒」是一隻可愛的短毛貓（圖／[email protected]授權提供）
武小姐表示當初她在寵物店看到小小的茉莉兒覺得很乖巧，當下沒想太多就帶回家飼養，沒想到牠其實非常活潑好動，到處蹦蹦跳跳一點都不像女生，而且生性貪吃，喜歡欺負另一隻同齡的金吉拉「奧提斯」，個性還很雞婆會幫別隻貓咪埋便便，最怪的是會在自己大便完後先「舔」一下確認後再埋起來，或是偶爾踩到便便後到處跑，怪癖很多讓馬麻相當頭痛！
▲有時候茉莉兒實在太皮了，馬麻只好拿出「荷包蛋」將牠封印！（圖／IG@didi7dog授權提供）
▲有時候茉莉兒實在太皮了，馬麻只好拿出「荷包蛋」將牠封印！（圖／[email protected]授權提供）
不過就在武小姐將茉莉兒帶回家沒多久，就發現牠有血便以及拉肚子的問題，經過獸醫師檢查發現牠嚴重感染球蟲，因此開了藥性較強的驅蟲藥，只是良藥苦口，茉莉兒吞藥吃完罐頭後實在是苦到反胃，沒多久開始狂吐口水，整串「白泡沫」就這麼掛在牠的嘴邊，看起來就像「口水在盪鞦韆」，加上牠露出無辜大眼，看起來讓人既心疼又好笑！
▲茉莉兒之前因為感染球蟲，因為口服藥太苦造成反胃，開始狂吐口水，畫面看起來就像螃蟹在吐泡泡……（圖／IG@didi7dog授權提供）
▲茉莉兒之前因為感染球蟲，因為口服藥太苦造成反胃，開始狂吐口水，畫面看起來就像螃蟹在吐泡泡……（圖／[email protected]授權提供）
▲茉莉兒：馬麻壞壞，本喵嘴巴苦心裏也苦，妳竟然還洩漏偶的窘樣，這樣本喵以後怎麼見人啦？（圖／IG@didi7dog授權提供）
▲茉莉兒：馬麻壞壞，本喵嘴巴苦心裏也苦，妳竟然還洩漏偶的窘樣，這樣本喵以後怎麼見人啦？（圖／[email protected]授權提供）
▲茉莉兒大概花了10分鐘才停止吐泡沫，然後馬上狂嗑別人的飯飯……不愧是吃貨啊！（圖／IG@didi7dog授權提供）
▲茉莉兒大概花了10分鐘才停止吐泡沫，然後馬上狂嗑別人的飯飯……不愧是吃貨啊！（圖／[email protected]授權提供）
幸好10分鐘後茉莉兒就停止「吐泡泡」，醫師也表示這是正常現象，而茉莉兒隨後馬上去搶別人的乾乾狂嗑，完全不失牠的「橘貓本色」！而武小姐也表示茉莉兒現在已經清除體內球蟲，目前只剩控制腸胃疾病，網友看了影片都紛紛笑說：「養到螃蟹了」、「加膠囊更好」、「好無辜，但是好可愛喔」、「乖，這是良藥苦口，祝早日康復」、「白泡泡牽好長」現在快來看看茉莉兒的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
 
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