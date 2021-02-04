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挺醫護！國民黨喊話政府五個建議

記者 陳弘志 / 台北報導

2021-02-04 16:26:09

國民黨4日提出「挺醫護五大具體建議」，呼籲政府重新盤點資源，改善不符實際的資源分配，讓醫護人員可以安心防疫。（圖／國民黨提供）
▲國民黨4日提出「挺醫護五大具體建議」，呼籲政府重新盤點資源，改善不符實際的資源分配，讓醫護人員可以安心防疫。（圖／國民黨提供）
疫情當下，國民黨今天(4)提出「挺醫護五大具體建議」，呼籲政府應加強支援力道，重新盤點資源，改善不符實際的資源分配，並進一步在心理層面給予充分支援，以降低醫護染疫風險，同時讓醫護人員可以安心防疫。
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這場記者會由文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、台灣預防醫學學會理事長陳宜民、國民黨醫療委員會副主委王桂芸出席。王育敏表示，蔡政府高呼「撐醫護」，實際上卻翻出過去和平醫院封院狀況，掀起政治口水戰，又利用側翼網軍圍剿質疑者，造成社會氛圍的緊張與撕裂。在網路上小編頻繁製圖塑造挺醫護形象，實質僅止於口號式的支持，政府履行「挺醫護承諾」屈指可數。
國民黨指出，已經有多名第一線醫護人員向他們陳情，因此對政府提出五點建議：
一、醫護人員擔心傳染家人，或心繫工作，卻經常面臨防疫旅館難覓的困境，中央應安排醫護優先入住防疫旅館，研擬補助辦法，協助並減輕醫護的經濟負擔。
二、中央應對防疫物資進行全面盤點並控管價格，避免醫療院所採購護目鏡、髮帽等防疫物資時，面臨哄抬價格或斷貨等困境。
三、醫護人員不得已請防疫假，卻傳出被醫院扣薪，或是以績效負評不當對待，恐造成道德風險，隱匿疫情弊端，且勞動部與衛福部立場矛盾，導致院方若依勞動法處理，醫療人員只能領半薪，中央應主動介入並禁止對醫護人員不當的處置。
四、防疫津貼與獎勵必須減化審查流程，避免發放時程延宕。
五、發放獎金須考量醫護人員照顧輕重症及護病比等因素，實質鼓勵並慰勉投入防疫第一線醫護人員的辛勞。
國民黨指出，雖然防疫津貼已調整成「護理人員每人每班1萬元」，但仍有醫院把護理人員1萬元分給多名照護人力，衛福部應正視並維護護理人員的權益。另外，要確保醫護人員有充足的人力替換、足夠的休息時間，督促醫院確實做好輪班、分艙分流，讓醫護人員安全不過勞，這才是給予醫護最實質的支持與鼓勵。
國民黨也呼籲衛福部長陳時中，面對遙遙無期的疫苗採購，指揮中心應加速疫苗取得的速度，並盡快讓醫護人員施打，獲得足夠安全保障。
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