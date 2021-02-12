房市／高雄輕軌春節免費搭 沿線賞屋不同預算皆有
財經中心/綜合報導
2021-02-12 08:30:00
高雄輕軌沿線有許多商場、景點，加上為了慶祝大南環段通車，全線2月28日前均免費搭乘，格外適合農曆年期間搭輕軌走春。購屋族若想走春順便賞屋，房仲業者說，輕軌沿線就有適合不同預算買方的區塊。
大南環段通車後，高雄輕軌可以從凱旋公園站，一路經夢時代、軟體園區、光榮碼頭、真愛碼頭、駁二等地，一路直抵鼓山區公所站。信義房屋灣區捷運店專員李昕柔表示，目前輕軌路線主要行駛前鎮、苓雅、鹽埕區，最後會到鼓山區，如果是春節期間想搭乘輕軌又順便賞屋，沿線各區塊各有不同的主力產品類型與行情區間，不同預算的買方應都能找到適合的物件。首先，夢時代至高雄展覽館站一帶屬於亞洲新灣區範圍，最知名的景點包括夢時代、台鋁商場、COSTCO，以及港口景緻，還有機會看到停靠港邊的遊艇。李昕柔說，亞灣區內以大坪數、高總價豪宅產品聞名，屋齡幾乎都在10年以內，因此購屋預算約需至少3000萬元。若預算較有限，李昕柔建議，繼續搭乘輕軌至光榮碼頭、真愛碼頭站，這兩站之間的「海邊路」一帶，扣除知名豪宅建案「國硯」與少數海景第一排中古社區，多數都是中古大樓、華廈、透天、公寓，平均屋齡在20年上下，房價相對親民，甚至有海景第一排中古大樓因屋齡近30年，有機會以千萬左右買到3房。李昕柔表示，若再往鹽埕區，整體氛圍較亞灣區及其周邊又有所不同，更偏向文藝氣息與老市區韻味，當地的公寓、透天，價格堪稱是高雄市區相對最親民的區域。事實上，根據「高雄實價網」統計去年交易價量資料，鹽埕區共257件交易，公寓、大樓、華廈等區分建物均價僅16.33萬。