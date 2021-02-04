雞排妹記者會放飛機杯惹議 律師揭「最大忌諱」：太混亂
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 18:49:43
藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆遭歌手翁立友性騷擾，事情曝光後獲得外界高度關注，但雙方至今各說各話，而雞排妹昨（3）日現身記者會淚訴心情，桌上擺著2個飛機杯又引發網友新一波熱議。對此，律師林智群直言，「性騷擾記者會為什麼要放飛機杯？」更質疑「公關活動最大的忌諱不就是失焦嗎？」
其實昨天的記者會是《國際橋牌社》第二季《和平歸來》的電視劇記者會，而雞排妹則是以自創品牌《純色》企業主的身分出席，邀請大家一起支持《和平歸來》，並義賣她的「純愛杯」飛機杯，再將所得全數捐給防疫基金會。但由於整場記者會都圍繞在雞排妹指控翁立友性騷擾一事，許多網友都誤以為這是雞排妹的個人聲明記者會。律師林智群今日也在臉書連續發文評論此事，直言「性騷擾記者會為什麼要放飛機杯？性騷擾是性騷擾，業配是業配，混在一起做灑尿牛丸是犯規的！」林智群強調，「有人說那個是電視劇活動，雞排妹是贊助商（用飛機杯收入贊助），所以不是性騷擾記者會。可是明明就是在談性騷擾的事情，記者問的問題也是性騷擾，有誰關心電視劇了？然後再怪大家誤會你那個是性騷擾記者會？」林智群認為，「如果是商業活動，那就好好談生意（電視劇跟贊助活動），性騷擾另外找時間談，公關活動最大的忌諱不就是失焦嗎？」而林智群的發文遭到部分網友質疑，林智群隨即再發文更詳細解釋，「沒有說性騷擾是對的，而是那個記者會給的訊息太混亂了，談性騷擾，桌上放飛雞杯？這個關聯性在哪裡？」林智群進一步分析，「公關活動最大的忌諱，不就是失焦嗎？如果一個活動（電視劇記者會）辦完，別人以為那個是另一個活動（性騷擾記者會），該檢討的是活動單位吧？以雞排妹這個新聞的熱度，完全可以自己辦一個記者會說明，保證一堆記者跑去，她就是這麼有媒體魅力的人，不需要搭電視劇記者會的便車的」。（編輯：倪浩軒）
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