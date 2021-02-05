無療效證明　巴西新冠肺炎藥物銷量激增

（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）武漢肺炎大流行，使得巴西民眾病急亂投醫，相信沒有科學證明的抗瘧疾藥羥氯奎寧和抗寄生蟲藥伊維菌素可以殺死病毒，令這些藥物銷量大幅提高。
根據巴西聯邦藥劑委員會調查，2020年單單羥氯奎寧（HCQ）的銷量就達202.6萬劑，比2019年的96.3萬劑高出倍餘；而伊維菌素（Ivermectin）的銷量更成長557%，從2019年818.8萬個單位提高至2020年5381.8萬個單位。儘管巴西和全世界的科學研究都沒有證明這些藥物對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的療效，世界衛生組織（WHO）也提醒有關使用這些藥物對健康的風險，巴西衛生部仍將它們列入早期治療疾病的藥物包，屬於「藥品仿單標示外使用」（Off-label），意即「不能宣傳，但可以使用」的藥物。巴西製藥工業聯盟指出，國家衛生監測局（ANVISA）批准和註冊在巴西使用的所有藥物，包括羥氯奎寧和伊維菌素，都證明對藥物使用說明的治療適應症有效，患者應按照醫生、藥劑師和其他合格的衛生專業人員的處方和指示使用，包括「藥品仿單標示外使用」，前提是遵循基於醫療實踐和科學的新治療適應症。生產羥氯奎寧和伊維菌素對抗武漢肺炎的巴西藥廠也發布集體聲明表示，儘管沒有科學證明這些藥物有效，衛生專業人員必須承擔處方的責任，並經由患者同意。聖保羅地區藥劑理事會代表馬查多（MarcosMachado）指出，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和政府其他成員主張使用羥氯奎寧和伊維菌素的論調，給衛生專業人員造成很大壓力，患者也經常聽到總統說什麼，就認為應該做什麼。聯邦醫學委員會聲明指出，不支持「藥品仿單標示外使用」，但捍衛衛生專業人員的自主權，「在疫情下，因缺乏經科學驗證以預防或治療武漢肺炎的選擇，只要患者同意，醫生有自主權使用這些藥物治療患者。」雖然如此，傳染病專家馬西爾（Ethel Maciel）表示，還不清楚使用這些藥物對人們的健康危害，如以羥氯奎寧為例，在這麼多人死亡的情況下，根本不知道那些人是亂服用羥氯奎寧而引發心血管問題。從去年以來，武漢肺炎已在巴西造成939萬多人染病，近22.9萬人死亡。今年1月17日以來，超過304萬巴西人接受第1劑疫苗接種，相當於總人口的1.44%。（編輯：黃自強）1100205