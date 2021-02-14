影／「別叫我港湖胖虎！」高嘉瑜K歌雪恥拿高分

《旅行的意義》曾在KTV拿下92高分，比許多藝人還高。

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為了證明所言不假，高嘉瑜特地再度回到KTV挑戰，包括點唱盧廣仲《刻在我心裡的名子》、王菲《天空》、徐懷鈺《飛起來》與《怪獸》、王心凌《愛你》、李佳微《煎熬》等歌曲。在唱徐懷鈺與王心凌歌曲時，高嘉瑜還罕見配合動作唱跳，她表示，因為自小就有同手同腳跳舞的毛病，所以平時不會輕易跟隨歌聲跳舞。

《旅行的意義》拿下92分高分，比許多藝人還高，服務生說在這裡上了5年班還沒看過那麼高的分數。為了證明自己沒吹牛，高嘉瑜特地點了《旅行的意義》，結果真的又拿下92分，她說

《煎熬》，高嘉瑜表示，

《煎熬》讓人很煎熬，高嘉瑜表示，以後會儘量少唱這首歌。