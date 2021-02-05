孫德榮怒轟雞排妹　不該有的垃圾不要進來！

孫德榮今（5）日參加JET綜合台節目《大尋寶家》錄影，被問到雞排妹闖進翁立友記者會一事，他表示：「是非很清楚了嘛，基本禮貌你不懂，人家租的場地花的錢你去那裡鬧場，問你你又一聲都不吭，還把圈內大佬也扯進來。」甚至怒轟雞排妹：「既然她（雞排妹）這麼不喜歡藝能界，那藝能界就團結囉，不該有的垃圾就不要進來！」

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孫德榮表示自己有看翁立友記者會的直播，感慨說：「現在大家打招呼，都變得那麼危險嗎？以後難道都不能打招呼了？」並且狠批雞排妹：「不用踩著別人的屍體往上爬，不厚道。」

他也為曾國城抱屈，說他是無論男女、喜歡「愛的抱抱」的人，現在這個樣子，搞到他剛剛碰到王彩樺，互相擁抱還擔心對方不舒服，一直問：「你的奶碰到我的肚子了！你有沒有不舒服！要講！不然我就變性騷擾了。」好在兩人大笑之後，王彩樺並沒有感到不開心。

▲▼孫德榮（上圖）贊成翁立友（下圖）提告。（圖／記者翁新涵攝，資料照）

由於孫德榮過去也曾深陷性騷擾疑雲（多年前小豬疑似影射孫德榮性騷擾），讓他對此事件感觸更深，並說道：「我知道這3個字（性騷擾）令人非常痛恨，因為可以沒有證據，太難界定了。」接著再質疑雞排妹：「性騷擾會在公開場合嗎？而且是眾目睽睽可能會拍照、會錄影？而且演唱者邀請主持人合唱不是禮貌嗎？晾你在旁邊才是可憐吧，再來在舞台上不小心碰到，那以前秀場，不覺得豬哥亮也算性騷擾嗎？以前秀場就是這樣開心啊玩啊，人家花錢買開心，這不就是藝能界嗎？你要進入藝能界心裡就要有數啊。」

因此他建議翁立友：「謠言止於智者，趕快把證據拿出來，告死她，就告啊，你只能證明自己，也不用自殺，不用讓媽媽抬不起頭，就是告！」同時也贊成雞排妹提告：「讓司法去還原嘛！去扯誰都沒意義。」