特企／《天命奇御二》首支宣傳預告影片正式曝光

預告片中展示了【狄青】和【楊飛彤】的人物立繪。意氣風發的少年身披鎧甲，英姿颯爽的少女手握長槍，一段發生於北宋時期的故事即將展開！

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《天命奇御二》除了場景承襲了前代的設計外，遊戲內的建築造型及造景皆全面新製，更加細致地刻畫了遊戲場景，展現出了更為真實的光影。另外，遊戲中的區域非常多樣，除了市集、驛站等城內風光外，還穿插有佛窟、一線天等帶有神秘氣息的野外場景。

在遊戲中，玩家們不僅可以體會到廣闊、可探索的地圖和複雜地形，還可以登高望遠，欣賞自己行經的村莊或森林，抑或於眾多遠眺點擇一駐足觀看風景，想象一番探索路上可能展開的劇情。相信這個《天命奇御二》世界，定能讓玩家暢快且自由地探索奇山異水，闖蕩豐富多彩的江湖。

戰鬥畫面在預告片中亦有釋出。主角可使用多種武器，戰鬥時的身姿靈動飄逸，戰鬥特效十分華麗，一招一式盡顯江湖俠士的瀟灑恣意。

本次《天命奇御》續作採用「無接縫地圖」，玩家在體驗大地圖場景時，不用再花時間等待載入檔案，因此不論是上觸蒼穹或是下跨山河，皆能在場景間快速穿梭。

最後，研發團隊強調：「我們希望在前作的基礎上持續前進，進一步帶給玩家更多的創新感，以期讓玩家獲得更豐富、更有趣的遊戲體驗。」