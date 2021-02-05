毒防局關懷弱勢藥癮家庭 林瑩蓉代贈市長小紅包溫馨送暖
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-02-05 19:19:41
春節前夕，高市府毒品防制局啟動關懷保護送暖心措施，進行關懷訪視弱勢、脆弱家庭個案，於春節送暖。毒防局長林瑩蓉今（5）日率領同仁至弱勢藥癮個案的家中關懷慰訪，並代表市長致送市長小紅包、市府春聯及毒防局元氣包、毛毯、購物券等，祝福藥癮者與家屬平安過好年，並傳達市長對於藥癮者家庭的關心與鼓勵加油打氣，期盼個案穩定戒毒成功，全家皆能平安健康過好年。
今日關懷個案阿財(化名)四十多歲，領有中度智能身心障礙手冊，從事粗工及廟會抬轎，因受疫情影響，使阿財的工作被迫停滯，生活發生困頓，目前扶養妻子、2名女兒及1名出生四個月的孫子，大女兒未婚生子，小女兒唸高中需打工貼補家用，毒防局於春節前夕特別至家中訪視關懷，了解生活狀況及需求後，後續將提供生活上、工作上的協助。林瑩蓉表示，因應衛生福利部「春節加強關懷弱勢實施計畫」，毒防局也已針對藥癮者家庭合併家暴、兒保及脆弱家庭之兒少進行關懷訪視，以防範照顧疏失情事發生，毒防局已優先對家中有未成年子女子的個案家庭關懷訪視，希望提升對藥癮者的支持力量，並提供協助資源。毒防局於春節期間加強藥癮者家庭的關懷扶助，並呼籲社會大眾對於藥癮者能多給予愛與陪伴、包容與支持，協助他們順利回歸社會及家庭。毒防局表示，歡迎對毒防工作有熱情、熱血者，踴躍加入毒防大家庭，請洽毒防局官網。