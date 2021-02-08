房市／擁建設議題 永康這條主幹道交易熱絡
財經中心/綜合報導
2021-02-08 18:00:00
根據內政部最新一期都市地價指數，永康的地價指數是全台南漲幅最高，住宅區部分以中華路一帶交易最熱絡，主要受惠於公共建設陸續啟用，又近各級學區。在地房仲進一步指出，中華路與中華東、西、南、北路環抱台南市，為主要幹道，除中華路外，鄰近的大橋重劃區交易也十分熱絡。
內政部報告指出，台南市整體地價指數上漲1.09%，但若單看永康的地價指數漲幅卻達2.2%，是各區最高，整體而言，全區因公共工程推動順利等因素而呈現漲勢。若進一步依土地使用分區來看，住宅區部分，受惠於永康創意設計園區內總圖、大型公園陸續啟用，又鄰近各級學校學區，帶動中華路一帶不動產交易熱絡，使地價上漲；商業區與工業區部分，分別因交易價格平穩，以及永康物流與轉運專區完工在即，且近國道1號永康交流道，用地買賣熱絡，地價指數也上揚。信義房屋永康店店長陳萱蓉表示，中華路與中華東、西、南、北路構成台南市外環道路，環抱整個台南市，路寬30米，是當地主要幹道，沿線有不少透天店面和店地，店面部分因臨主要幹道，釋出量不算多，價格則依建材屬鐵皮屋或一般透天而差異頗大，至於土地價格目前約落在每坪60至70萬間。金融聯徵中心資料則顯示，去年第三季中華路房貸申貸件數32件，居永康各路段之冠，平均授信額度則為535萬，以平均核貸成數74.8%回推，購屋總價約715萬；至於去年第一、二季，中華路的申貸件數也都在全區前三名，可看出交易量頗為穩定。除中華路之外，陳萱蓉表示，周邊的大橋重劃區交易量也相當熱絡，主要是當地屬新興重劃區，以屋齡5年內大樓為主力產品，不僅供給量相對更大，且因擁有公共建設，如公園、學區、火車站、交流道等機能，因此格外吸引南科工作族群、換屋族、小家庭等客群。目前大橋重劃區大樓開價約落在26至32萬左右，換算成總價帶，3房平車物件價格逾1100萬。