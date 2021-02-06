布林肯與楊潔篪首度通話　關切中國威脅台海穩定

（中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電）美國國務卿布林肯今天與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪首度通話。布林肯說，美方將持續捍衛新疆、西藏與香港的人權及民主價值，也會為威脅台海穩定對中國究責。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在上任10天後，首度與主管中國外交事務的楊潔篪進行通話，他在電話中提及台灣、新疆、西藏與香港等多項北京所謂的「紅線議題」。布林肯是首位與中國高階官員通話的拜登（Joe Biden）總統的內閣成員。根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）晚間發出的新聞通知，布林肯在電話中強調，美國會持續捍衛包含在新疆、西藏與香港等地的人權與民主價值，也會敦促中國加入國際社會行列，共同譴責緬甸軍事政變。普萊斯表示，布林肯也向楊潔篪重申，美國將與盟友夥伴合作，捍衛彼此共同價值與利益，為中國威脅包含台灣海峽兩岸在內的印太區域穩定，以及損害以規則為基礎的國際體系等作為，對其進行究責。兩人通話4天前，楊潔篪才透過美國智庫活動，向拜登政府喊話，呼籲美方尊重美中三公報、恪守「一中原則」，停止干涉涉及中國主權與領土完整的香港、西藏、新疆事務。當時，普萊斯反而呼籲北京，停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣民選領導階層進行有意義對話。（編輯：高照芬）1100206