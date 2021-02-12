同事年節狂送禮！女崩潰求助 過來人吐3婉拒法：不費心
編輯中心/綜合報導
2021-02-12 11:00:00
農曆春節將至，家家戶戶都準備好掛起春聯迎接牛年，因此許多人都會開始向親朋好友送禮，而近日就有一位網友在網路上崩潰求助「怎麼婉拒同事年節送禮？」對此就有過來人吐露3種婉拒法，直言「其實不用太費心」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「怎樣婉拒同事年節送禮」的文章表示，「有個認識超過十年的同事，彼此還算熟，工作上業務很少重疊，但會互相幫些小忙，請假時互當代理人之類的」，原PO更直言「有時候對方生活上有需要，我會開車幫忙載大型東西、搬家等等。對方也常常會送我一些零食飲料餵食我。我覺得朋友就是這樣，有需要的時候，在能力範圍內順手幫忙，互相互相，不用刻意」。但原PO接著說出他的煩惱，「但她每年生日和過年的時候，都要刻意寄禮物來家裡給我，為了還禮，我還要花錢花腦筋，絞盡腦汁想『今年又要送什麼好』，這讓我覺得很困擾，我沒有這種年節送禮的習慣，我覺得有把對方放在心上，然後對方有難的時候能在身邊給他幫助，比較重要」。
「年節送禮只是錦上添花，我比較喜歡雪中送炭」。也因此讓原PO求助表示「我也知道對方是好意，就因為知道對方是好意，所以才不好意思態度兇狠的拒絕啊...。但因為對方沒有惡意，就要接受自己無意接受的東西，我覺得很煩。有什麼方法或台詞，能讓堅持送禮的人停止送禮呢？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。過來人則吐露3種婉拒的方法，分別為「拒收讓快遞回去」、「每年都回一樣的禮物」和「直接講開」，「就拒收讓快遞回去就好，幾次後對方就不會再送」、「每年都回一樣的禮物不就好了，他收到膩了就不會寄了，或直接不回禮」、「跟去年送ㄧ樣就好啦，不用花心思，就說自己不太會送禮，機械式運作就好啦」、「直接講開吧，態度委婉點就是」。（編輯：王柏文）