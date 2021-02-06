體驗「台日2種不同隔離」！田中千繪看到自己脆弱一面
記者翁新涵/台北報導
2021-02-06 18:11:39
田中千繪今（6）日出席參觀《SML WONDER EXPO黏黏怪物研究所：登入計劃特展》，談到自己先前於2020年底回到日本，與爸媽相聚度過日本新年，當時她在日本自家隔離期間，多在進行「斷捨離」，整理從小到大的物品，日前她返台後，又繼續進行居家隔離，對於1次體驗台日2種不同的隔離方式，她感觸良多。
東京疫情嚴峻，田中千繪回到日本後，很守規矩的在家自主隔離，原本計畫要到位於日本三重縣最高等神社「伊勢神宮」，也改為在老家附近的神社參拜。因為此行主要目的是與家人見面，千繪也不會覺得可惜，希望等到疫情趨緩後，再到日本各地參拜，心情也會比較輕鬆。對於台日2種不同的隔離方式，千繪表示，台灣的防疫非常嚴謹縝密，因為無法外出，也無法跟在台灣的朋友見面聊天，讓隔離生活增加了更多精神上的難度，好像被強行割斷了社交生活。在這14天內，千繪表示也曾看到自己脆弱的一面，透過閱讀及學習新事物，以及做簡單運動的過程，也讓心靈上起了微妙的變化，對於演員的她，是個從來沒有體驗過的奇妙經驗。田中千繪說，她解除隔離的第一件事就是去跑步！返回日本後因為疫情的關係不敢亂跑，回台灣又需要隔離，已經很久沒有感受到陽光照在身上、風吹在臉上跑步的感覺。而令千繪最受不了的是，則是居家隔離期間沒有辦法丟垃圾，看著2周間的垃圾越積越滿，讓她越來越不舒服，隔離一結束就馬上把垃圾拿去丟了！當被問到近期的「性騷擾」話題時，千繪表示，自己從小到大警覺性都很高，而且日本的學生制服又設計得很可愛，所以只要走在自己家附近的小巷子，都會提高警覺，快步跑回家。
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