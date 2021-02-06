翁立友遭酸不敢正面對決！網打臉曝「2理由」：真的無言
編輯中心/綜合報導
2021-02-06 17:41:07｜2021-02-06 17:50:00
藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆主持廠商尾牙時，遭同台男歌手翁立友言語性騷擾，昨（5）日翁立友也召開記者會說明，不料雞排妹卻現身踢館，場面一度失控，現場陷入僵局。翁立友所屬的豪記唱片，決定改以線上直播方式說明，但當雞排妹離場後，翁立友隨即現身。事件曝光後，大批網友狠酸翁立友不敢正面對決，但就有人點出翁立友不直球對決雞排妹的「2大原因」，而引來討論。
雞排妹日前指控台語歌王翁立友性騷擾，昨日翁立友召開記者會說明，但雞排妹卻現身踢館，並開啟手機直播，紀錄現場媒體及翁立友工作人員的叫罵、喊話。由於雞排妹的出現，導致現場僵持過久，翁立友所屬的豪記唱片，當下決定改以線上直播方式說明。但當雞排妹一離開後，翁立友立馬在律師陪同下出現，雞排妹雖然又悄悄回到現場，仍被工作人員擋在門外。事情曝光後，翁立友遭到不少人狠酸不敢正面對決，但就有一名女網友於《Dcard》上發文，表示翁立友之所以等到雞排妹離場才願意出面，主要是該場記者會本就只打算發表對外聲明，且雞排妹是準備滿滿的要來找他對質，「而翁立友因為本來就沒有要跟她面對面的打算，所以應該是0準備吧！連辯論都要兩邊等準備好再辯論了」，認為翁立友拒絕出面十分合理，且雞排妹的出現恐會讓焦點模糊。另外原PO指出，不少人表示雞排妹僅是安安靜靜地坐在台下，卻被要求離場，她就無奈回應「今天這是翁的聲明會，人家一開始就表明不是記者的請離開，有人說雞排妹昨天就說她會去現場，但這關大家什麼事，又不是說她說要來就一定要讓她來」。最後，原PO透露雞排妹到場後被提問也完全不說話，僅自顧自的打開直播，請她離開也拒絕，一直卡在別人的場地，「這種行為真的很無言，浪費大家的時間」。貼文一曝光，隨即引來不少網友認同直喊，「結果有些人解讀成翁不敢出來，笑死」、「這波操作真的刷新我的三觀」、「正面對決去法院阿！人家的記者會去鬧幹嘛」、「現在說人家為什麼不讓她進去就是因為怕她，為什麼要讓妳進去？」、「對質有意義嗎？ 提告不是更快」、「看到他沒被邀請還去記者會，真的是傻眼到爆」。但仍有人抱持不同看法，「直接對質最快了，然後影片遲遲不敢發出來，翁在幹嘛」、「至少她敢面對面，我看下來是真的覺得比較像翁不敢出來」、「她就坐在那裡而已，也沒幹嘛，反而是對方避不見面，搬孕婦出來抗又搬媽媽」。雞排妹昨日晚上與知名設計師黃梵真於Clubhouse聊天時，坦言記者會前一晚，被記者告知隔天翁立友會親自出面說明，雞排妹認為自己是當事人，應當場說清楚；雞排妹透露，礙於不想以突襲的方式到場，雞排妹事先在臉書詢問豪記唱片，卻看到對方回應「不方便」，讓她傻眼表示「既然說不方便了，大概是心虛吧！我要看你有多心虛」。遭到雞排妹指控性騷擾的台語歌王翁立友，5日於記者會上亦嚴正聲明從來不會去傷害任何一位女性或男性，透露受到指控後動了輕生念頭，還引用了阮玲玉留給世人最後的遺言「人言可畏」，最後甚至向雞排妹喊話「拜託妳，來告我，還我一個清白。」（編輯：陳雅雲）
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