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黃捷留任成功！王浩宇談「兩人差別」：希望我是最後一個

編輯中心/綜合報導

2021-02-06 18:17:26

▲高雄市議員黃捷今（6）日打贏罷免保衛戰，成功留任。之前被罷免的前桃園市議員王浩宇發文吐露心情。（圖／翻攝自黃捷臉書，我是中壢人臉書）
▲高雄市議員黃捷今（6）日打贏罷免保衛戰，成功留任。之前被罷免的前桃園市議員王浩宇發文吐露心情。（圖／翻攝自黃捷臉書，我是中壢人臉書）
高雄市鳳山區議員黃捷罷免案今（6）日舉行，罷免黃捷成功需超過7萬2892人投下「同意罷免」票，且票數要多於「不同意罷免」票數；而最終統計出來的同意罷免票共計55394票，不同意票為65258票，黃捷順利打贏這場罷免保衛戰，成功守住議員席次。對此，之前被罷免的桃園市前議員王浩宇吐露心情，直言「很希望我是最後一個」。
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根據中選會公布，今天黃捷罷免案的總投票人數共12萬1110人，投票率為41.54%，公告開出的同意票總計為55394票，不同意票為65258票，不僅沒達到罷免門檻，且不同意罷免的票數也比同意票多出近1萬票。罷免案未通過，之後在黃捷任期內，不得再提出罷免案。黃捷隨後也出面感謝支持者，並在現場激動落淚，兩度鞠躬致意。
而前議員王浩宇也在個人臉書發文表示，「終於可以談背景差異。鳳山區：國民黨＋民眾黨支持度是19%。中壢區：國民黨＋民眾黨支持度是36%。先不用計算仇恨值，光是基本盤就直接GG，你覺得應該怎麼處理？當然是低調冷處理」。
王浩宇進一步指出，「冷戰、熱戰因地制宜，今天黃捷在鳳山相對安全，但3Q在顏家地盤呢？這場報復性罷免的戰爭，恐怕不會到今天為止。雖然我很希望，我是最後一個」。在全國最受矚目的被罷免人之中，王浩宇率先被罷，黃捷成功留任，接下來就是台中市立委陳柏惟了，情況會如何發展，尚待觀察。（編輯：倪浩軒）
▲王浩宇發文全文。（圖／翻攝自王浩宇臉書）
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