HBL／泰山扮演攔路虎！能仁吞第3敗 明天將和東泰殊死戰
記者黃建霖/新北報導
2021-02-06 21:59:03
女子組四強球隊在稍早已經出爐，男子組方面，晚上能仁家商對戰泰山高中若能贏，也確定將搶下最後一張門票，不過今天他們在大戰4節後以84:82輸球，必須要明先戰勝東泰高中，才能確定晉級。
本來泰山在第三節一度靠著流暢的團隊近攻，領先到15分之多，但能仁在暫停過後把球交到當家前鋒史魯齊手中，他在該節神勇的砍下10分，重新幫助球隊取得1分超前。末節劉丞勳和蔡宸綱連續強攻籃下，一波7:2的攻勢，讓球隊重新取得領先，之後兩隊比分開始拉鋸。關鍵時刻，泰山高一新生劉宥儇「三分打」，讓球隊領先到5分，之後徐宏瑋因禍得福、亂戰中撿到球擺進2分，接著劉丞勳、徐宏瑋4罰3中、讓球隊在讀秒時刻拉開到10分領先，最終在激戰4節後拿下比賽。和學長徐宏瑋同樣來自於埔里國中的劉宥儇，今天扮演奇兵角色，攻下全隊最高的24分，另外還拉下8籃板，賽後泰山總教練廖文彬力挺他拿下今年的新人王，坦言今天他的外線和切入帶給球隊非常大的幫助。泰山主將劉丞勳這場斬獲21分、9籃板、3助攻、3抄截；徐宏瑋得到了16分，楊財海也從板凳殺出貢獻11分。而能仁方面，當家前鋒史魯齊，今天內切外投無往不利，轟下34分，但可惜另位得分箭頭王鈞聖表現沒有前幾場亮眼，僅有10分進帳。廖文彬表示，今天賽前有問球員這一場要不要拚，在得到肯定的答案之後，此役雖然有進行一些調度，但還是全力去搶勝，他也特別表示，明天對光復仍會全力出戰，希望能拚下一個更好的名次進入四強。而能仁教練李正豪則是說，因為昨天看到泰山對區域破解有一些麻煩，所以今天特別守區域來對付他們，放棄了球隊的強項盯人防守。明天對東泰非贏不可，明天開賽就會用盯人包夾來應對。過去能仁和東泰交手過多次，互有勝負，最近一次是由東泰拿下勝利，不過那時史魯齊沒有上，明天兩隊進行殊死戰，能仁只要贏就能晉級。