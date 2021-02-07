NBA／勇士小球陣容效果出色 Kerr：但我不會常用
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-07 10:24:33
金州勇士近期因為陣中長人皆因傷缺陣，而不得不使用一個較小的陣容應戰，不過結果看起來相當不錯，進攻端明顯流暢許多。然而總教練Steve Kerr在受訪時卻表示，他不會常態性的這樣調度。
勇士王朝時期的「死亡五小」至今仍讓許多人印象深刻，聯盟如今的小球如此興盛，那支勇士在5年3冠中的可怕表現，也起到了推波助瀾的效果。在許多主力成員離隊後，勇士教練團本季大力培養榜眼中鋒James Wiseman，同時也重用傷癒歸隊的Kevon Looney以及越打越好的Marquese Chriss，但他們3人現在全部受傷了，傷勢最輕的Wiseman最快也要下周才能回歸，也讓教練團不得不思考齊他調度可能。上一戰勇士讓自家培養的前鋒Juan Toscano-Anderson先發，他的身高只有198公分，而禁區大將Draymond Green同樣也僅有198公分，勇士在場上最高的是小前鋒Andrew Wiggins，而他也僅有203公分。對於這個超小陣容的效果，Kerr不否認化學效應確實出色，但他表示自己不會常常用，「小陣容有局限性，過去我們每場只使用小球陣容12-15分鐘的原因是，臨時改變一下很棒，但如果40-48分鐘都這樣打，在面對有些對位時球隊會很脆弱，在賽季中球員會受到很大的耗損，而且你的籃板球也很難保證。」不過以目前勇士的狀況來看，在Wiseman及Looney回歸之前，為了戰績，他們恐怕也不得不多打一些小球了。