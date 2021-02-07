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NBA／悲情！Curry飆11顆三分球、砍57分　勇士仍惜敗對手

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-07 12:31:09

Stephen Curry, Norman Powell
▲勇士頭號射手Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
金州勇士今天再度和達拉斯獨行俠進行交手，球隊主將Stephen Curry全場31投19中，投進11顆三分球，砍下57分，然而獨行俠靠著中鋒Maxi Kleber的關鍵三分球，終場以134:132驚險取勝。
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Curry今天上半場手感火燙，15投10、命中7顆三分球，達成個人生涯三分球2600球命中的里程碑，砍下30分，不過勇士前兩節防守不夠理想，對方主將Luka Doncic也得到21分，勇士以64:72落後。
第三節Curry繼續火力大放送，在命中一記「Logo Shot」之後，他自己也興奮的在場中抖肩慶祝，勇士也在這段時間追成88:88平手，不過可惜他們今天防守端不斷漏人，因此儘管Curry三節打完已經轟下46分，勇士還是以5分落後。
末節雙方持續互轟，終場前最後一分鐘，Doncic在外線砍進三分球，獨行俠領先7分，雖然之後Curry連拿6分，勇士又成功包夾使對方掉球失誤，但最後一攻Kleber砍進宣判對手死刑的三分球，讓獨行俠以2分差涉險過關。
兩隊今天三分球命中率都在4成以上，投籃命中率勇士以53%領先獨行俠的44%，然而進攻籃板輸給對方9個，失誤也比對方多2個，成為今天勝負的關鍵。
Curry此役攻下57分，為個人本季次高的紀錄，此前他曾經都場拿到過62分；獨行俠方面，Doncic的表現也很亮眼，他23投12中，投進7顆三分球，拿到42分、11助攻、7籃板，球隊6人上雙，展現出色的團隊戰力。
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