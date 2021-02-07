名家論壇》張銘祐／國民黨，說好的世代交替呢？
文/張銘祐
2021-02-07 14:30:00
眼看執政黨40歲的吳怡農接任台北市黨部的主委，因為部屬桃園醫院疫情，造成投票率低，但是民進黨以吳怡農作為指標，總統也宣示希望地方黨部都能交給40歲以下。反觀國民黨宣示要世代交替，竟來了境外移入，趙少康要回國民黨，也不意外的就當上中評委。
民進黨與國民黨對於世代交替的問題，有截然不同的面貌，單從生態的自然競爭來看，在民進黨內不管你是否是政二代，都要現經歷過大小的營隊達成理念上的共識，對於媒體操作與發動議題的認知，在這個過程中，漸漸的培養出團隊來挑戰，並且互相挑戰，競合關係中達成自然淘汰。國民黨就是基因篩選的方式，因為血統優良、成績表現、菁英主義，才能夠跟相關團體接觸到，第一堂課就是看階層、如何塑造現有政治菁英的實力，許多此草根性議題往往在過程中被犧牲掉，如果浮出頭反而會受到許多關切，自私的來說，這些叔叔伯伯不希望你比我優秀，除非家族實力、財物實力雄厚。從吳怡農與趙少康來做對比，雖然吳怡農背景不錯、學歷也不錯，而且在去年立委選舉中有不錯的聲量，而且在公共議題上也懂得如何達到媒體效益，這是國民黨看不到的氛圍，吳怡農當選台北市黨部主委，國民黨反而嘲諷太年輕，有許多人民進黨人紛紛跳出來，說自己在三十多歲也接黨部主委、二十多歲就當局處首長，卸任馬上可以回歸到基層幕僚，黨需要時就很多人紛紛跳出來承擔。反觀國民黨就不是這樣的狀況，一知道黨產沒了，連承擔的本能都沒有，韓國瑜現像很清楚就是這個狀況，蜀中無大將廖化作先鋒，在2016年國民黨氣勢大敗，沒有人願意承擔大局，反而是找來吳敦義主掌大局，而接班梯次的朱立倫、王金平、連勝文各自政治盤算，到2018年有聲量的北農前總經理韓國瑜開始尋覓政治出路，意外的一個離開政壇十多年的人回到了政壇，沒了台北市長參選資格，反而到高雄當黨部主委，當選了高雄市市長。2018年因為配合公投議題，國民黨氣勢大好，但是國民黨並沒有檢討與規劃未來的方向，也就造就了韓國瑜當選高雄市長反而找不到好的人才，當時就可以看見國民黨人才庫的匱乏。2020年國民黨根本是用慘敗來形容，因為韓國瑜變成只能顧及基本盤無法有擴張的效應，甚至立委席次剩下三十幾席，原因是吳敦義根本沒有按照國民黨制度走，因人設質，讓郭台銘變成榮譽黨員，又讓韓國瑜能夠被動參選，在不分區提名上貪圖權力。而後韓國瑜甚至要面對高雄市市長被高票罷免的窘境，國民黨開始討論世代交替的問題，結果要承擔重任時，朱立倫等黨內中生代又開始閃，最後讓江啟臣有機會，可惜兩岸論述不敢檢討、世代交替不敢啟動，歸咎這一任主席沒有提名權，叔叔伯伯又開始有意見，大家又開始圖自己的政治利益，到現在大家又看到主席選舉將近，九合一大選要開始佈局，國民黨更是開始腥風血雨的黨內鬥爭。然而不要忘記五百多萬落選的韓國瑜，不可如此消聲匿跡，他就算被認為是輕浮的痞子形象，但是他的血統算是根正苗紅，這些國民黨的基本盤怎麼可能讓台灣籍的江啓臣領導，而這時韓國瑜更暗中計畫並推出了趙少康，一開口就不避諱跟韓國瑜一搭一唱，韓國瑜在臉書更表達支持。而趙少康的出場氣勢之強，因為光恢復黨籍聘任中常委的事情，就自己宣佈，更不諱言可能挑戰主席之位，未來參選總統，原本江主席還是抗拒這個程咬金、從新黨來的境外勢力，但江啓臣依舊軟弱不堪，前一秒還大剌剌的說要按照制度，但國民黨也不出意外這些根正苗紅的馬上圍事，讓趙少康輕易取得中評委。少康中興，讓國民黨這些保守派的士氣大振，但是不要忘記少康年紀也不大了已經70歲，早年新國民黨連線是政治金童，這幾年憑藉著槓桿已經搖身一變變成媒體金童，比較起民進黨，看起來國民黨培養年輕人依舊是如此而已。●作者：張銘祐／政治評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: [email protected]