過年紅包該怎麼包？14大禮俗曝光　犯「2禁忌」恐漏財！

一年一度的春節即將來臨，互包紅包是華人新年的習俗，而紅包同時也象徵著旺財好運、祝福彼此喜事臨門之意，不過，其實包紅包也是一門學問，命理師楊登嵙就指出，除夕收發紅包有一些禮俗，若是讓「紅包掉在地上」，或是「一收到紅包就花掉」，恐怕會有漏財危機。

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根據《中時電子報》報導，楊登嵙點出了14項發紅包與領紅包的禁忌和禮俗，別做錯了才能有好彩頭，避免漏財。

1. 紅包要用新鈔

讓領紅包者能感受煥然一新，更有新年新氣象、新年行大運之含義。用「舊」的鈔票，代表喜氣、財氣已過或減弱了。

2. 紅包袋要新的

拿用過的紅包袋再包給別人，如同這個紅包的好運已經被拿走了。更不能拿已經過期的紅包袋，舉例像是拿去年或是前年生肖的圖案，今年是鼠年上面卻印著前幾年的豬、狗等圖案。

3. 金額要雙數

好事要成雙，數字是 2、6、8 就很好，2 代表「福祿雙喜」、6 是「六六大順」的意思，8 則是諧音跟「發」很近，象徵「發財」。楊登嵙提醒禁忌，千萬別包數字是 4 的金額，因 4 諧音與「死」相近，不吉利。另外也絕對不能包單數，因為「單數」被視為孤單的數字，通常喪儀才會包單數，也千萬別送空的紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，更是不吉利的象徵。

4. 紅包袋別封口

過年時給的紅包因為是希望能夠年年如意順心、長長久久，所以千萬不能「封口」。過年紅包袋切勿用膠水封口，否則財氣就被封掉了！楊登嵙解釋，在婚禮包的紅包或是葬禮上包的白包，就得封口，代表著只會給一次的意思。

5.百元鈔來代替千元鈔

如果想讓紅包份量重一點，可以多換些百元鈔來代替千元鈔，因為紅色百元鈔更顯喜氣，讓紅包看起來更厚重、更有福氣的感覺。

6. 紅包別把錢摺起來

把錢對摺起來放進紅包袋，如同將財運、好運對折，使得財運阻滯不順暢。

7. 包給長輩的紅包要逐年增加

長輩包給晚輩的紅包為「壓歲錢」，反之，晚輩包給長輩的則稱「添歲錢」，主要是祝福長者能夠長命百歲。過年的時候，包給長輩的金額會因每個人的經濟狀況而有差異，但千萬要遵守一個原則，那就是紅包的金額要一年比一年增多，代表對長輩的祝福越來越多，也有為長輩「增福添壽」之意，寧可與去年打平也不要縮水。

▲除夕收發紅包有禁忌！若是讓「紅包掉在地上」，或是「一收到紅包就花掉」，恐怕會有漏財危機。（示意圖／NOWnews資料照）

8. 包給晚輩的紅包金額要一致

對晚輩一視同仁，千萬不要偏心。同輩中要是知道自己的紅包竟然比兄弟姐妹少，一定不開心，甚至懷疑父母長輩偏心，開始心生不受疼愛等芥蒂問題。

9. 包給晚輩的金額不宜比長輩多

跟晚輩再好，也不能包得比長輩多，以免有出風頭或者不給長輩面子的問題。

10. 別在長輩面前把紅包打開

不少人在收到紅包後會當場拆開看多少錢，這是一件很失禮的事情。

11. 別單手收紅包

收紅包時要用雙手接過，並送上祝賀詞，一來是對對方的尊重，單手接東西是不太禮貌的行為，收紅包更是如此。

12. 紅包掉地漏財

領受紅包時要恭敬雙手承接，若讓紅包掉在地上，那可是會漏財！

13. 紅包直式正財、橫式偏財

如果想祝福對方事業正財順利，就可以使用直式的紅包袋；如果想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，則可以使用橫式的紅包袋。

14. 紅包錢不可花掉

除夕拿到紅包後，要將紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後，將錢存到自己的銀行戶頭，這可是「發財金」，藉由努力工作，小錢賺大錢。若拿到紅包馬上花掉，那可是會漏財！（編輯：許苡晴）