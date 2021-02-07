軍事政變後連2天大規模抗議 緬甸民眾高喊：民主將勝利
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-07 15:20:51
緬甸軍方2月1日發動軍事政變，逮捕民主領導人翁山蘇姬、總統溫敏及執政黨多名高層，除了旅居國外的緬人在日本、泰國大使館聲援翁山蘇姬，緬甸民眾也在週六（6）舉行政變後首次大型示威，面對軍方切斷全國網路企圖遏止示威集結，今（7）日成千上萬的抗議者仍走上仰光以及各城市的街頭要求釋放民選領袖、抗議軍方奪權。
《路透社》報導，由於軍政府昨日切斷了網路通訊，並大舉封鎖Twitter、Instagram等社群平台，只有少數的示威場景能在臉書上直播。今日下午仰光的天氣晴朗，數以千計的民眾在街道上高舉代表全國民主聯盟（NLD）的紅色氣球、旗幟以及翁山蘇姬的照片，高喊「我們不要軍事獨裁！我們要民主！」、「軍事獨裁失敗、失敗、失敗，民主勝利、勝利、勝利」並舉起三指抗議。22歲的緬甸年輕人和10多個志同道合的同儕一起參與遊行，他向《路透社》說道，「我無法接受政變，為了我們的未來，年輕人必須出來抗爭；另一名30多歲的女子和家人一同參與遊行，她並未響應昨天約3000人的集會，但認為不應該對威權感到害怕，因為人民期望的是民主。緬甸另一個大城市曼德勒（Mandalay）也出現抗議的人潮，當地文理大學Yadanabon大學昨（6）日聚集許多畢業校友、律師，他們配戴紅色絲巾聚集在校門前抗議軍事政變；今日學生、醫生聚集在街區，高舉標語、紅色旗幟抗議，未直接參與示威的旁觀路人向抗議者提供了食物與水以表支持。聯合國緬甸特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）指，自上週一（1）發生軍事政變以來，已有160多人遭到逮捕，軍事將領們希望透過切斷網路癱瘓內部的抗爭，同時封鎖緬甸與國際之間的消息往來。安德魯斯呼籲國際社會在緬甸人民最需要的時刻，堅持與他們站在一起。由於網路遭到切斷，緬甸國營媒體MRTV不斷放送讚揚軍方的畫面，一般民眾無法取得正確的資訊，昨日傍晚有假消息稱翁山蘇姬獲釋，信以為真的民眾在街頭喧鬧、釋放煙火慶祝了一陣子，直到翁山蘇姬的律師出面否認消息。面對軍政府封鎖社群平台，Facebook亞太新興國家公共政策負責人弗蘭克爾（Rafael Frankel）發表聲明，呼籲軍政府解除限制，讓緬甸民眾能夠收到重要資訊以及與親友聯繫。聯合國人權辦公室也在推特上發文，要求軍政府恢復網路、通訊服務以確保言論自由。