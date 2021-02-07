男演員襲胸畫面瘋傳 古力娜扎：心髒看什麼都髒
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-07 17:21:46
大陸女星古力娜扎長相清新脫俗，被譽為「新疆維納斯」，近日她和許魏洲合作古裝劇《風起霓裳》，一幕許魏洲騎馬間觸碰古力娜扎胸部的畫面，引起網友質疑許魏洲襲胸，對此，古力娜扎親上火線還原拍攝經過，槓上酸民「心裡是髒的，看什麼都是髒的」。
《風起霓裳》劇情設定古力娜扎女扮男裝，因許魏洲在騎馬逃跑的過程中，兩人有了身體接觸，許魏洲才得知其是女兒身。不過畫面中許魏洲扎實抓到古力娜扎胸部，在網路上引起爭議，更有網友轉發動圖，質疑許魏洲伸鹹豬手，對此，古力娜扎回應：「心裡是髒的，看什麼都是髒的。」否認遭許魏洲揩油。古力娜扎親自說明：「在這段劇情設置中，我被保護得很好。當時導演和服裝老師都反覆確認過，拍攝也很順利，後續剪輯中發現個別不宜鏡頭，在播出前也都及時進行了修正處理。一些yxh（營銷號）沒必要拿著一個已刪除片段的截圖進行擴散、帶節奏，用一段截圖就去編造莫須有的故事，惡意揣測他人，製造不良影響。」
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