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雞排妹盤點台灣人最愛AV女優　波多野結衣跌出前10名

記者羅凌筠/綜合報導

2021-02-07 21:00:00

▲雞排妹（左）、一劍浣春秋揭曉女優第一名三上悠亞。（圖／深夜保健室）
▲雞排妹（左）、一劍浣春秋揭曉女優第一名三上悠亞。（圖／深夜保健室）
網路節目《深夜保健室》邀請對日本AV女優如數家珍的評論家「一劍浣春秋」，上節目和雞排妹（鄭家純）探討台灣男生最喜歡的「D槽女神」，除了上街普查外，也回收2000多份網路問卷。許多男性表示喜歡「暗黑女神」明日花綺羅或「最強美腿」橋本有菜；而三上悠亞意外男女通吃，勇奪排名冠軍。
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▲橋本有菜以傲人美腿著稱。（圖／深夜保健室）
▲橋本有菜以傲人美腿著稱。（圖／深夜保健室）
一劍浣春秋爆料曾和第3名桃乃木香奈合作過，帶她去大份量冰品店，對方一個人就點了2碗埋頭苦吃，食量超驚人；三上悠亞私下則散發「旁人勿近」的氣息，強大的魅力被一劍認證「是女孩子最好吃的年齡」。而台灣人熟悉的波多野結衣，這次以一名之差跌出排行榜，讓一劍浣春秋惋惜的表示歲月是把殺豬刀，「其實她真的老了啦」。
▲雞排妹想朝聖女優樂園。（圖／深夜保健室）
▲雞排妹想朝聖女優樂園。（圖／深夜保健室）
然而近來因為疫情，AV產業大受影響，女優們面臨無片可拍的窘境，不但要到特種行業賺皮肉錢，出道的新人也變少了。片商SOD為了因應此狀況，開設5層樓的「SOD LAND」讓女優們陪酒、解答情色問題，願意花錢消費還可以見到當今人氣女優！像天堂的樂園讓一劍浣春秋和雞排妹直呼疫情結束的話：「好想去喔！」
2020台灣人最愛AV女優排行榜
1.三上悠亞
2.橋本有菜
3.桃乃木香奈
4.彩美旬果
5.安齋拉拉
6.明里紬
7.明日花綺羅
8.天使萌
9.Julia
10.鈴村愛
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