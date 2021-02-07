雞排妹盤點台灣人最愛AV女優　波多野結衣跌出前10名

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一劍浣春秋爆料曾和第3名桃乃木香奈合作過，帶她去大份量冰品店，對方一個人就點了2碗埋頭苦吃，食量超驚人；三上悠亞私下則散發「旁人勿近」的氣息，強大的魅力被一劍認證「是女孩子最好吃的年齡」。而台灣人熟悉的波多野結衣，這次以一名之差跌出排行榜，讓一劍浣春秋惋惜的表示歲月是把殺豬刀，「其實她真的老了啦」。
然而近來因為疫情，AV產業大受影響，女優們面臨無片可拍的窘境，不但要到特種行業賺皮肉錢，出道的新人也變少了。片商SOD為了因應此狀況，開設5層樓的「SOD LAND」讓女優們陪酒、解答情色問題，願意花錢消費還可以見到當今人氣女優！像天堂的樂園讓一劍浣春秋和雞排妹直呼疫情結束的話：「好想去喔！」2020台灣人最愛AV女優排行榜1.三上悠亞2.橋本有菜3.桃乃木香奈4.彩美旬果5.安齋拉拉6.明里紬7.明日花綺羅8.天使萌9.Julia10.鈴村愛
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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