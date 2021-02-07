摸到豬哥亮「重要部位」！苗可麗談綜藝天王的反應
記者翁新涵/台北報導
2021-02-07 19:56:50｜2021-02-07 20:33:54
苗可麗今（7）日舉辦新書《原來,你在等著我找到你》發布會，由於近來雞排妹、翁立友的性騷擾事件，正是熱門話題，因此也被問及這件事，但她不願意多做評論，因為不是當事人，只表示跟翁立友認識多年，覺得他是個不錯的人。她也談到與豬哥亮的爆笑往事。
苗可麗雖然與翁立友認識多年，但其實沒有很熟，她說：「不過《超級夜總會》有碰過，他很棒，歌也唱得很好。因為我不喜歡別人評論我，所以也不喜歡評論別人，尤其我不是當事人，很難幫別人回答什麼。」苗可麗也分享以前作秀的時候，很多動作都是效果，就看當事者用什麼角度看待，如果有不舒服當下就要說，因為身為藝人，當下想的都是怎麼讓觀眾得到最大的滿足，不管是唱好聽的歌或講講笑話，「我從來不會解讀台上工作人員、主持人，大家互相開玩笑的話，是不OK的。」她也透露當年與豬哥亮一起拍電影時，不小心摸到豬哥亮重要部位的事件，苗可麗說：「我一直跟他說對不起，是意外啦，我真的不是故意摸他。」雖然豬哥亮說沒關係，但兩人就是一直笑，旁人也不知道發生什麼事。
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