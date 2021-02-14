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微波冷凍肉包竟「變黑炭」！她超傻眼 內行曝1招神解

編輯中心/綜合報導

2021-02-14 11:00:00

▲一名女網友日前微波冷凍肉包時，因為時間太久，竟然變成黑炭，對此，也有內行網友曝1招神解。（左示意圖，取自unsplash／右圖，翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友日前微波冷凍肉包時，因為時間太久，竟然變成黑炭，對此，也有內行網友曝1招神解。（左示意圖，取自unsplash／右圖，翻攝自《Dcard》）

許多人會到超市或大賣場購買方便美味的「冷凍食品」以備不時之需，不過，就有一名女網友日前微波買來的冷凍肉包，豈料竟然直接「變成黑炭」，貼文一出，也有內行網友曝1招神解。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「不要微波太久」為題發文，表示自己原本只是微波個冷凍肉包，準備好好享用，但似乎是因為微波時間太長，「我的冷凍肉包微波之後就變黑炭了，四分鐘以上就有點危險了，大家要小心」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己微波冷凍包子太久，竟然直接變黑炭。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己微波冷凍包子太久，竟然直接變黑炭。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，引起熱議，「我以為包子通常都用電鍋蒸…」、「微波包子不能太久啦哈哈哈，皮會很乾很難吃」、「包子用蒸的比較多吧」、「誇張欸」、「我的也是」、「微波4分鐘.......原PO不常微波食物嗎」。

不過，也有內行網友曝1招神解，「微波最好加一點水在物體上！因為利用水高速震動產生高熱蒸發，當然食物越來越乾，加一點說水，再加保鮮膜 ，目的不要水分都被帶走，這樣就不會變乾與燒焦，水要加多少要看經驗，多了變成粥，少了食物依然是乾的」、「笑死你是不是沒加夠多水啊」、「我不管微波什麼都會在旁邊再放一杯水欸，這樣出來的東西都不會太乾！飯也會鬆鬆軟軟像剛煮好」、「包子表面直接淋水就可以微波了，我每天早上都這樣微波冷凍包子，藍色的部分是熱水，我都放杯子上微波，兩分半超燙」。（編輯：郭佩蓉）

▲也有網友分享自己微波冷凍包子的方法。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲也有網友分享自己微波冷凍包子的方法。（圖／翻攝自《Dcard》）
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