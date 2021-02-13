想當全球首位冷凍人！富豪計畫「4年前復活」　現況曝光

你能想像長生不老的技術真實發生嗎？科幻小說或電影當中經常出現這種因為身患不治之症，需要透過「人體冷凍技術」將肉體冰封，等到未來有更好的醫療技術再復活他們。1967年一名叫做詹姆斯．貝德福德（James Hiram Bedford）的富豪就是全球第一個意願讓自己成為冷凍人的志願者。

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綜合外媒報導，貝德福德是一位心理學教授，雖然擁有龐大的資產，但也因為罹患胃癌因此將希望投注在被稱為「人體冷凍技術之父」的埃丁格（Robert Ettinger）身上，決定自願成為史上第一個冷凍人，更立下遺囑和10萬美金交付人體冷凍組織「Life Extension Society」，就算自己沒有復活成功，也能為後人的冷凍技術獻上一份心力。

▲人體冷凍技術至今仍沒辦法普及。（示意圖／取自 pixabay ）

1967年1月10日貝德福德與在家人陪伴下，因為心臟衰竭停止心跳，冷凍技術團隊也隨即進入病房開始進行冷凍操作，並預計於50年後復活，也就是2017年時會正式從冷凍艙內甦醒。當時貝德福德的身體被放置在液態氮設備中，經過冷水降溫、抽出體內血液等重重手續後，就這麼躺在零下196度的空間中獨自陷入長眠。

不過自從1987年開始，貝德福德的家屬因為持續替「冰冷遺體」付出龐大保養費失去信心，打算放棄冷凍復活的計畫停止繳費，而冷凍技術中心基於研究考量，不斷自行出資維護貝德福德的肉體。

直到約定好的50年過去，有科學家發現當年聲稱將替貝德福德解凍的科學家尼爾森（Robert Nelson）莫名消失，而貝德福德的大腦似乎也已經死亡，目前他的肉體仍保留在「阿爾科生命延續基金會」（Alcor Life Extension Foundation），這項實驗也成為了人體冷凍技術的一道里程碑。（編輯：楊智傑）