影／「月輪牌鬧鐘」學公雞叫　媽笑：每天叫醒我竟是鸚鵡

早晨叫醒你的是夢想、還是鬧鐘呢？對於網友沙拉魚來說叫醒她的竟然是「鸚鵡」！沙拉魚家裡飼養月輪鸚鵡「酷羅小不比」、簡稱「酷比」，現在才8個月大小小年紀的牠、其實身懷絕技很會說話、這個技能還能當媽媽的「專屬鬧鐘」呢！

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▲月輪鸚鵡「酷羅小不比」（圖／網友Sara Fish授權）

× ▲月輪鸚鵡「酷羅小不比」（圖／網友Sara Fish授權）

月輪酷比個性活潑很「搞威」、口頭禪是「叩嘍叩嘍」很喜歡吹口哨，此外還會學公雞叫「狗狗ㄍㄟ」、學貓叫「喵～」、學狗叫「汪汪汪」發音清楚完全難不倒牠，網友沙拉魚在鸚鵡社團分享酷比說話影片、並笑說：「最近叫醒我的不是公雞，是學會了公雞叫的我家鳥ＸＤ」先來看看影片！

酷比學叫的可愛影片在社團爆紅，許多網友看過紛紛留言說：「我家的只會鬼叫」、「好可愛的奶音喔～」、「跳走那幕好可愛！」、「講完還得意的搖屁股轉身」、「殭屍跳很可愛」、「別人的鳥總是不會讓人失望」酷比的才藝讓主人感到相當驕傲呢！

▲被托鸚中心認證的吃貨！（圖／網友Sara Fish授權）

× ▲被托鸚中心認證的吃貨！（圖／網友Sara Fish授權）

▲採買中！（圖／網友Sara Fish授權）

× ▲採買中！（圖／網友Sara Fish授權）

▲喜歡自己大口大口喝奶（圖／網友Sara Fish授權）

× ▲喜歡自己大口大口喝奶（圖／網友Sara Fish授權）

其實養這隻酷比前，沙拉魚曾收養過一隻月輪、只養短短兩星期就不幸當天使了，當時因為這件事感到非常傷心，後來再養酷比，內心只希望牠健康開心長大，酷比雖活潑愛玩，但知道主人忙著做事，就會在一旁自己乖乖玩的很開心，現在八個月大還願意喝晚安奶、堅持自己大口大口吃，雖然因工作需要出差，固定將酷比安置在托鸚中心，但懂事的酷比很快就適應環境，只顧吃被笑說是吃貨一枚！酷比的出現帶給主人許多歡樂與慰藉。（編輯：楊釆蓉）

▲酷比默默陪媽媽做事，不吵鬧！（圖／網友Sara Fish授權）