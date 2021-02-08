台中灰矇矇空汙拉警報！蔡其昌批盧秀燕：空氣一差就神隱
新頭殼newtalk
2021-02-08 15:02:52
近日，台灣西半部空汙警報大響，當中，長期因中火燃煤機組是否休機、拆除等空汙相關議題，演變為地方、中央之爭的台中，這兩日灰矇矇的天空，也成為外界關注的焦點。而立法院副院長蔡其昌今(8)日在臉書上分享霧霾籠罩台中的景象，怒批台中市長盧秀燕一再宣稱當地空氣品質已變好是「自欺欺人」，呼籲不要再想政治操作、理性探討解決方案。
蔡其昌今日上午於臉書表示，台中空氣品質已連續多天紫爆，回顧盧秀燕過去一再宣稱「台中空氣品質已變好」，然而蔡其昌配以台中灰色天空的照片指出，這樣自欺欺人的結果，就是讓市民看清楚真面目，畢竟改善空汙不能只靠口號。蔡其昌直指盧秀燕態度不一，一見台中空氣變好，就馬上大肆宣傳「盧市長改善空污已見成效」；但空氣一變差，便馬上神隱，然後趕緊推給「中火提款機」。蔡其昌強調，只可惜全國都知道中火現在運轉狀態不到50%，無法成為盧市長的「提款機」。因此，蔡其昌一再期盼盧秀燕可以理性來探討空汙改善方案，希望市府不要再阻擋中火「以氣換煤、2035燃煤除役」方案外，也看不見市府改善各類污染源的決心。文末，蔡其昌也呼籲若要讓台中市民更健康、吸到好空氣，便需要中央、地方聯手出擊，希望盧秀燕可以不要再只想著政治操作，好好為台中市市民想想。新聞來源為Newtalk 新頭殼