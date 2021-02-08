疫情衝擊！2020國際旅遊收入銳減36兆 1.2億人面臨失業
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-08 12:49:48
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，爆發至今一年多全球累計逾1億6136萬例確診，其中231.6萬例死亡。疫情衝擊全球產業，特別是旅遊業損失慘重，聯合國世界旅遊組織（UNWTO）近期公布的數據顯示，2020年全球旅遊業蒸發1.3兆美元（約台幣36兆）。
日本《共同社》報導，由於觀光客人數因為旅遊防疫限制大幅減少，去年2020國際旅客減少約10億人次，較2019年同期下滑74%，整體經濟與2009年金融海嘯過後相比損失達11倍。同時，疫情也導致大約1億至1.2億旅遊業者失業，大部分都來自中小企業。UNWTO指出，全球旅遊業在2020年經歷最痛苦的時期，為了防止冠狀病毒擴散，觀光人數前所未有的下滑，而旅遊限制也是罕見的嚴格。從地區來看，帶訪歐洲的旅客減少最多，海外遊客減少5億人次（70%）；亞太地區則是減少3億人（84%）；中東與非洲的旅遊人數下跌了75%、北美和南美則是下降了69%。對於今年2021的前景，UNWTO的民意調查顯示，45%的人認為情況會好轉；30%的人認為情況會惡化；剩下25%的人認為情況大致上會與去年類似。UNWTO秘書長波利卡什維利（Zurab Pololikashvili）表示，雖然各地致力於安全旅遊，但我們很清楚疫情危機離結束尚早。在COVID-19感染風險問題上互相協調、合作，包括檢測、追蹤和疫苗注射，徹底解決疫情才能夠讓觀光經濟復甦。
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