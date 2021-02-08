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喜馬拉雅山洪災　專家：全球暖化加速冰河消融

中央社

2021-02-08 14:59:52

▲喜馬拉雅山為全球最高海拔山脈，攀登喜馬拉雅山成為許多登山客終極一生的夢想，但許多登山客因為遭遇雪崩，以及罹患高山症而命喪於此。（圖／達志影像／美聯社）
▲喜馬拉雅山今年意味冬季融冰量異常的多，導致印度北阿坎德省昨天發生洪暴沖毀水壩。（圖／達志影像／美聯社）
（中央社記者康世人新德里8日專電）喜瑪拉雅冰河今年冬季異常消融，導致印度北阿坎德省昨天發生洪暴沖毀水壩，造成至少7人死亡，約170人失蹤。專家認為，這可能是當地氣候變遷及全球暖化造成。
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綜合印度時報（Times of India）、印度斯坦時報（Hindustan Times）等印度媒體今天報導，北阿坎德省（Uttarakhand）傑莫利縣（Chamoli）塔波萬區斯希馬特鎮（Joshimath）一帶冰河昨天異常消融，造成洪暴，沖毀耗資近300億盧比（新台幣115億2700萬元）的塔波萬維許奴加德（Tapovan Vishnugad）水壩與水力發電廠。
這場洪暴還導致北阿坎德省省會德哈拉丹（Dehradun）以北約300公里的奈納德維國家公園（NainaDevi National Park）附近里希根加河（Rishiganga）兩個水力發電廠工程被沖毀，造成至少7人死亡，170名工人失蹤。當地救援人員研判，以當時的狀況，失蹤工人可能都已不幸喪生。
不過，由於正值寒冷冬季，為何冰河會異常消融引發洪暴，引起各界關注。
瓦迪亞喜瑪拉雅地質研究所（Wadia Institute ofHimalayan Geology）科學家梅塔（Manish Mehta）指出，這是一個異常現象。通常在冬季，當地的冰河應保持在堅硬的結凍狀態，甚至冰川湖冰壁也因結凍而被牢牢固定；在這個季節的洪水，通常是由雪崩或坍方引起的，但這次卻似乎不是如此。
根據梅塔所領導的一項年度研究計畫，發現里希根加河上游8條冰河少了10%的冰量，是3年以來最低；整個冰河面積從1980年的243平方公里，減少到2017年的217平方公里，其中以北南達戴維冰河（Uttari NandaDevi）的冰量減少最多，減少7.7%。
里希根加河是北南達戴維等8條冰河的匯流處，也是昨天發生洪暴的地點。
梅塔說，喜瑪拉雅地區的冰河退縮似乎比世界上其他地方都快，研究團隊繪製了里希根加河上游冰河及南達戴維（Nanda Devi）地區的冰河範圍和動態變化圖，發現多數冰河都在萎縮。
梅塔認為，在1990年代中期以來氣候暖化的背景下，冰河的加速消融可能與全球氣溫升高有關。
北阿坎德省太空應用研究中心（UttarakhandSpace Application Centre）主任畢許特（MPS Bisht）表示，根據中心和印度理工學院堪坡分校（IITKanpur）、HNB加沃大學（HNB Garhwal University）合作的研究顯示，在1980到2017年之間，當地冰河平衡線的高度在海拔5200到5700公尺之間，波動很大。
若在冰河平衡線以上，冰河冰雪累積速度大於消融速度；若在冰河平衡線以下，冰河冰雪消融速度大於冰雪累積，冰河就會萎縮。（編輯：周永捷）1100208
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