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10年沒同框！連靜雯、方馨一見面互罵「瘋婆子」

記者翁新涵/綜合報導

2021-02-08 14:13:16

▲方馨（左）與連靜雯參與壽宴活動，再度同框。（圖／連靜雯工作室）
▲方馨（左）與連靜雯參與壽宴活動，再度同框。（圖／楠軒工作）
跨界成為YouTuber的連靜雯，在頻道製作大明星小跟班特輯，帶大家一窺大明星幕後的真實工作花絮。最新一集「女王小跟班」影片中出現的嘉賓，竟是10年沒同框的八點檔一姐方馨！
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平常在社群媒體上沒有任何互動的兩人，竟然緣分相當深，過去曾經非常要好，還常常與苗可麗一起到五分埔買衣服、吃飯、逛街，後來因為到了不同電視台工作後，拍戲繁忙而聯繫漸少，但兩人一起工作依然默契十足，互相吐槽也毫不客氣。
▲▼方馨、連靜雯（上圖右，下圖左）相見歡。（圖／連靜雯工作室）
▲▼方馨、連靜雯（上圖右，下圖左）相見歡。（圖／楠軒工作室
▲▼方馨、連靜雯（上圖右，下圖左）相見歡。（圖／連靜雯工作室）
這次她們因為一場活動再次相遇，在YouTube影片中，上車時全素顏的連靜雯，面對已完妝的方馨，千方百計想破壞方馨的偶像包袱，兩人還在影片中互罵「瘋婆子」，卻因為交情太好罵不下去紛紛笑場，方馨直說「我無法對連靜雯生氣」，經紀人也笑稱她們都喝醉了，才會一直NG罵不下去。
活動結束後，方馨大力稱讚連靜雯是氣氛帶動高手，原本看到現場很多年紀比較大的長輩，怕場子會很乾，結果連靜雯一上台就整個嗨起來，甚至接手開始主持活動，讓現場情緒嗨到最高點，連靜雯也笑說：「因為我有尷尬癌，不能接受場子冷掉！」
 
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